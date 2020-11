Nicolas Collin, Simon Lorenzi et Chloé Caulier disputeront le combiné de l’Euro, dès vendredi, à Moscou. Après sa médaille d’argent en voie, le Bruxellois possède le meilleur score des vingt engagés, la Hennuyère (non-partante), le troisième.

Deux médailles d’argent, Chloé Caulier, lundi, en bloc et Nicolas Collin, ce mercredi, en voie ! Tel est le superbe bilan des grimpeurs belges engagés à l’Euro, cette semaine, à Moscou. Un résultat auquel on associera Simon Lorenzi, moins heureux que Chloé et Nico, mais à un bon niveau. La preuve ? Les trois Belges sont qualifiés pour l’apothéose de cet Euro, le combiné, où ils seront en lice pour la qualification olympique !

Après la médaille d’argent de Chloé Caulier, Nicolas Collin s’est donc offert la sienne. Au terme d’un parcours tout en puissance et en souplesse, le Bruxellois a signé un score de 38, en 3'07. Jusque-là, seul le Suisse Lehmann le devançait avec 41, en 3'50, le Russe Fakirianov ne réussissant, ensuite, pas mieux avec 37.

Nico, Bruxellois de 22 ans, était sorti en deuxième position, derrière ce même Russe Fakirianov, de la demi-finale, où le Liégeois Simon Lorenzi s’est, quant à lui, classé à une honorable 13e place.

Côté féminin, pas de Chloé Caulier ! La Hennuyère de 24 ans a effectivement renoncé à s’aligner en demi-finale pour préserver son genou (ligaments), dont elle souffre depuis septembre, et être à 100 % pour ce combiné (discipline olympique), qui sera disputé sur deux jours (qualification, vendredi et finale, samedi).

Accédant à cette phase finale de l'Euro moscovite, au terme d’une semaine éprouvante physiquement et nerveusement, deux de nos grimpeurs y figurent en excellente position. Ainsi, Nicolas Collin est en tête avec le meilleur score, devant le Suisse Lehmann et le Russe Luzhetskii ; Chloé Caulier, avec le troisième, derrière la Russe Meshkova et la Serbe Gejo. Quant à Simon Lorenzi, il figure au 15e rang.