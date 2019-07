Il ont 16 ans et sont millionnaires; samedi, le Norvégien Emil Bergquist Pedersen, alias Nyhrox, et son partenaire autrichien Thomas Arnould, alias Aqua, ont été sacrés premier duo champion du monde du jeu vidéo Fortnite, avec 3 millions de dollars à la clef.

Un duo belge-suisse s'est placé 13e. Les deux adolescents ont emporté deux des six matches de cette première finale de Coupe du monde en duo, organisée à New York, et terminé avec le plus grand nombre de points. "Je ne sais pas quoi dire. C'est dingue", ont déclaré, chacun à leur tour, les deux vainqueurs, qui repartiront de l'événement avec chacun 1,5 million de dollars (1,3 million d'euros).

Visiblement très soudés, les deux partenaires ont, par deux fois, réussi à se positionner au-dessus des autres joueurs lors des tous derniers instants des parties 4 et 5, ce qui constitue régulièrement un avantage décisif.

Il est, en effet, possible de tirer plus facilement sur les autres "gamers" se situant en contrebas. Fortnite consiste à se retrouver sur une île avec d'autres joueurs, le vainqueur étant le dernier survivant. Au fur et à mesure, le périmètre se réduit pour accélérer le dénouement de la partie.

Chaque joueur peut trouver sur l'île des armes et des matériaux de construction, qui lui permettent de dresser des structures pour se protéger des attaques des concurrents.

Avec 51 points au total, Nyhrox et Aqua ont devancé une autre paire européenne, le Néerlandais Rojo et le Britannique Wolfiez (47 points), qui sont également devenus millionnaires samedi.

David Jong, alias "Rojo", 21 ans, et Jaden Ashman, alias "Wolfiez", 15 ans, ont reçu 2,25 millions de dollars au total, soit 1,125 million chacun.

Un Belge était aussi en lice, Howard Castiaux (23), alias Noward, allié avec un partenaire suisse. Tous deux se sont placés 13e avec 27 points.

L'éditeur du jeu Fortnite, Epic Games, va distribuer au total 30 millions de dollars de prix sur le week-end. Sur l'ensemble de la saison de compétition, l'enveloppe atteint 100 millions de dollars. Jeu phénomène lancé il y a deux ans seulement, en juillet 2017, Fortnite compte plus de 250 millions de joueurs, selon Epic Games.