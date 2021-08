Nous nous sommes rendus à la rencontre de Xavier Izzi, un liégeois de 31 ans, passionné d'esport et tout particulièrement de FIFA.

Il a fondé en 2015 le site futwithapero.com , devenu aujourd'hui, avec 33.000 followers sur Facebook et 15.700 sur Twitter, le leader du genre en Belgique.

Interview

Comment t'es venue l'idée de créer ton site ?

Je suis un passionné de Football, j'ai évolué en division 1 et 2 de MiniFoot au R.P Ans et également en division 2 et 3 pour le FC Liège. Tout naturellement, j'apprécie FIFA et j'ai voulu démarrer un blog qui partageait des astuces, des tutoriels avec la communauté. J'avais remarqué que ça discutait pas mal de FIFA sur Twitter et c'est donc pour cela que j'ai lancé futwithapero.com en 2015.

C'était simplement mon surnom en jeu, je m'appelais Apero. Et FUT est le diminutif de "ifaltimateeam", le mode du jeu le plus joué. Il s'agit donc d'une association des deux.A l'origine je suis Bachelier en chimie pharmaceutique, j'ai d'ailleurs travaillé dans la distribution pharmaceutique quelques temps. FIFA me demandant de plus en plus de temps, je suis d'abord passé indépendant complémentaire. Depuis le 1er avril 2020, je suis passé à temps plein, les revenus me permettant d'assurer mes besoins.

© Xavier à la Gamescon

Le site est fortement fréquenté, j'ai eu près de 4 millions de pages vues en 2020 et à l'heure actuelle, ce chiffre a déjà été atteint pour 2021. Je peux donc naturellement vivre de la publicité, mais je rédige également des articles spécialisés pour d'autres sites esport.

Qu'est ce qui fait de futwithapero.com un site unique ?

Le site est le seul en Belgique a être partenaire de EA Sports et je fais partie du programme EA Game Changers qui me permet d'être testeur en avant-première pour les sorties du jeu.

En 2018, j'ai également été invité à l'EA PLay à Los Angeles pour 1 semaine.

Cette saison j'ai aussi pu participer à la TOTY French Cup, un tournoi célébrant l'équipe de l'année en football mettant en opposition différents influenceurs FIFA.

Quelles sont les autres initiatives en cours ?

En 2019, j'ai créé une équipe FIFA appelée "Team Apero". Un des joueurs a d'ailleurs participé la même année à l'ePro League, le championnat officiel FIFA en Belgique en représentant le KV Oostende. Et depuis la saison dernière, l'équipe s'est associée au RFC Seraing fraîchement promu en D1A.



Des projets à moyen terme ?

Faire évoluer ma chaine Twitch ( NDLR : il y a quand même 1.800 abonnés sur cette chaîne ) et Youtube + développer l'image de marque de futwithapero.

Merci à Xavier pour le temps consacré.

Une seule adresse pour les adeptes de FIFA : https://futwithapero.com