Rocket League RLCS : En route pour le Major de Londres !

Le trio SSL "Melio", "Artyrus" et "Reevo" remporte la seconde édition de Rocket Frites

La formation qui se faisait appeler "The Flying Fricadelles" lors de la première édition, remporte son second titre sous le nom de "Chenapanpan comme un fusil" et repart avec la majeure partie de la cagnotte des 1000 € ! Les 3 joueurs se connaissent bien et font partie des rares niveaux SSL du pays.