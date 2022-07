Victoire de MOIST Esports au Major Rocket League de Londres

On peut dire que ce Major aura amené son lot de surprises.



Alors qu'on s'attendait à voir des G2 Esports, des Furias, Faze, des Endpoint ou BDS mener les débats, il en fut tout autre.

©D.R.



Dès les premiers tours, les « grosses » équipes, parmi les 16 en lice, se sont vues reléguées dans le Loser's Bracket. Aucune n'atteindra le podium.

Les belges

On surveillait évidemment les 2 structures dans lesquelles des belges évoluaient comme la Karmine Corp et Team Liquid, et là aussi on ne fut pas déçu.

AztraL et ses mates sont parvenus à obtenir la victoire leur permettant d'acquérir leur qualification pour les WORLDS qui doivent se dérouler début août et finissent TOP 4 de la compétition.

Team Liquid ne démérite pas avec une défaite en Loser face aux vainqueurs de cette édition : 2-3

Moist Esports WINS

Moist Esports est une jeune structure composée de l'ancien Roster de l'équipe Team Queso. Ils remportent ici leur premier Major en ayant proposé un jeu impressionnant.



Après avoir été envoyés en loser par Version1 assez rapidement sur le score de 1-3, ils retrouvent ces derniers en finale du Loser et finisse par les écraser 4-0.