Polémique autour de l'évènement caritatif Z Event. Accusée de Greenwashing, l'association GoodPlanet se retire

On vous dit tout sur la célèbre LAN #ZLAN menée par le streameur ZeratoR qui se tiendra en Avril à Lyon

La ZLAN est une LAN française qui se dit être la plus grande compétition multigaming de France. Elle est un réel évènement très attendu et extrêmement suivi par la communauté esport francophone. A sa tête : Adrien Nougaret alias "ZeratoR", un célèbre streameur français totalisant plus de 2 millions de followers cumulés sur Twitch et Youtube.