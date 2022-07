CS:GO : Le Summer Split des Elite Series CS:GO a débuté

Après une domination du eClub de Brugge lors du spring split, place maintenant à la nouvelle saison des Elite Series de CS:GO avec le Summer Split. Six équipes figurant parmi les meilleurs du Benelux s'affrontent dans l'espoir d'acquérir leur ticket pour le BLAST Premier Fall Showdown 2022 et le cashprize en jeu.

Les premiers matchs se sont donc disputés ce jeudi 7 juillet entre les 6 équipes en lice.

Durant 6 semaines, les équipes s'affronteront pour déterminer celle qui se hissera à la tête de ce split.

KRC Genk Esports versus LowLandLions

Pour la première map, les joueurs du KRC ont donné du fil à retordre aux LowLandLions sur Overpass, une map où Maxaxe a toujours excellé avec son AWP.



Mais cette fois, ce ne fut pas suffisant. KRC Genk gagnecette première map 16-13.

Après cela, on ne pouvait pas manquer Nuke, un terrain familier pour IGL Rezst.



L'équipe de KRC Genk a démarré un peu mieux, même si elle semblait encore commettre plusieurs erreurs. Selon Rezst, c'est en partie parce qu'ils ont dû jouer avec un remplaçant de manière inattendue. Pourtant, l'équipe a pu gagner ici aussi, cette fois sur le score de16-12.



C'est donc une victoire 2-0 pour KRC Genk Esports lors de cette première journée de match.









JoinTheForce versus eClub Brugge

Une fois de plus, Bruges est considéré comme le grand favori, avec l'arrivée de N0te et Nexius dans l'équipe.



Cela s'est immédiatement concrétisé lors de la première map, mirage, contreJoinTheForceavec une victoire de 16-1 pour Bruges, sans qu'un seul joueur de JTF ne dépasse les 10 kills.

Sur la seconde map, Nuke, JoinTheForce parvient à tenir tête et mène même jusqu'à 9-6. Toutefois, Bruges a pu revenir au score et terminer par une victoire 16-11. Score final : 2-0 pour Bruges.

mCon LG Ultragear versus Sector One

Le troisième match opposait deux équipes qui ont été très instables lors du dernier Split, mais qui ont aussi fait les changements nécessaires ici et là.



La première map disputée fut Nuke. C'était la carte choisie par mCon, mais la victoire revint malgré tout à Sector One.

Vient alors inferno, dans ce qui s'est avéré être le match le plus attrayant de la soirée.



Pendant longtemps, mCon a réussi à garder la tête, avec 10 rounds consécutifs à leur actif, mais parvenir à la victoire s'est avéré impossible.



Après une bataille d'usure pour tous les joueurs et une solide remontée de Secteur One, les Renards ont pu remporter ce match 16-14 et assurer la victoire.



Score final : 2-0 pour S1





Les prochains matchs se joueront le 14 juillet prochain avec les rencontres suivantes :

S1 vs Bruges

mCon vs LL

A suivre sur Twitch en français surRTBF iXPé