EVA, start-up active dans l'esport en réalité virtuelle, annonce une levée de fonds de 5 millions d'euros

EVA

EVA (Esport Virtual Arena) est une société française active dans le développement de jeux vidéos en réalité virtuelle (VR).



Son concept consiste à proposer aux utilisateurs une arène pour laquelle un jeu esport de type FPS (First Person Shooter) est proposé.



Les joueurs s'affrontent alors en équipes de 4 contre 4 le plus souvent.





©EVA



EVA possède déjà un réseau de 14 arènes dont 13 sont situées en France et 1 en Belgique, au Kick City de Genk.



Plusieurs dizaines d'autres salles sont en cours de développement sur le territoire français et la structure compte également s'étendre aux US via un gros réseau de franchisés.





©D.R.



La vidéo Youtube ci-dessous, un making of d'un tournoi EVA, permet de se rendre compte du concept.



En 2019, la société levait déjà 2 millions d'euros et cette fois a réussi une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de Business Angels et des banques publiques d'investissement.

Récemment, EVA s'associait également à Yassine Jaada, Chief Gaming Officer au Paris Saint-Germain Esports, en tant que VP esports EVA.





©D.R.

Nuls doutes qu'avec ces avancées, les technologies VR combinées à celles de l'esport seront amenées à évoluer très rapidement dans un futur proche.



Toutes les infos à propos d'EVA sont à retrouver surhttps://www.eva.gg/