Neymar Jr. nommé nouvel ambassadeur officiel du jeu PUBG: Battlegrounds

On le sait depuis longtemps et il ne le cache pas, Neymar Jr. est un passionné de jeux vidéo, tout particulièrement les jeux de type compétitifs/esports.



Très récemment, Neymar était d'ailleurs devenu créateur de contenu pour Facebook Gaming et on l'avait déjà croisé diffusant du Call of Duty sur Twitch plutôt qu'assister à la cérémonie des ballons d'or.









PUBG

Dans le cadre de ce partenariat avec Krafton,

Neymar Jr

. participera à une série d’événements en jeu et en dehors du jeu tout au long de l'année pour célébrer officiellement son intérêt pour

PUBG : BATTLEGROUNDS

, auquel il joue régulièrement depuis sa sortie il y a cinq ans.

Bande annonce



Les détails spécifiques de ces événements seront annoncés à une date ultérieure mais Neymar Jr. a déjà pu donner le coup d'envoi de ce partenariat avec un livestream spécial le 14 juillet.



Des joueurs du monde entier se sont mesurés à Neymar Jr. et à son équipe, qui compte dans ses rangs les créateurs de contenu sud-américains Gaulês, Netenho et Sparkingg.



Lui et ses comparses ont ainsi exploré la nouvelle carte de PUBG: BATTLEGROUNDS intitulée Deston pour tenter d'obtenir le fameux Chicken Dinner (NDLR : Expression pour dire qu'on a gagné la partie).

"Participer à PUBG est incroyable", a déclaré Neymar Jr. "Je suis très fier de faire partie de ce nouveau projet et j'ai hâte de jouer sur la nouvelle carte."