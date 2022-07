Les simulateurs de courses automobiles sont de plus en plus réalistes, et certains pilotes de l’équipe Valkyrie esport l’ont encore prouvé le week-end dernier en participant aux 25h de la VW FunCup et en terminant 2 ème au classement général de la compétition. Présentation de cette structure franco-belge forte de 80 pilotes Iracing/Assetto Corsa.

Entre SimRacing et réelle compétition sur route, on vous présente Valkyrie esport !

Valkyrie esport

L'équipe Valkyries est une structure de 80 pilotes évoluant principalement sur les simulateurs de courses automobiles Assetto Corsa et Iracing. Elle a été créée en 2019 par 4 belges et 1 français :

Dimitri Coulon - BE

Adrien debois - BE

Gérard Martin - BE

Jérémy Morineau - FR

Gilles Piérard - BE

Les 80 membres de cette association, qui se définit elle-même comme un genre de club sportif, sont principalement belges, mais certains sont luxembourgeois, français, suisses ou encore allemands.

©Valkyrie esport



"Pour des questions de facilité, l'équipe a choisi d'établir sa structure légale en France, en association française, qui est une sorte de structure légale pour l'esport", nous explique Dimitri Coulon, un des administrateurs.





Dimitri Coulon ©Valkyrie esport



Les Valkyrie esport bénéficient aujourd'hui de 2 sponsors et participent à de nombreuses compétitions internationales, où ils s'illustrent parfois. Ils font partie des meilleures équipes amateures au monde, nous dit encore Dimitri Coulon.

Ce fut le cas par exemple en battant le pilote Fernando Alonso lors d'une compétition des 24h de SPA sur Iracing.



Ils ont également pu tenir la dragée haute à l'équipe Redline lors du BMW eSport, où évolue parfois Max Verstappen.

25h FunCup – Spa-Francorchamps

Récemment, un de leurs pilotes, Paul Theysgens, s'est illustré en participant à une « vraie » course cette fois, aux 25h Funcup de Spa-Francorchamps et en terminant 2e au général .

Habituellement, ce dernier évolue sur Iracing.

Il s’agit de la plus grosse course Funcup et la plus longue au monde. 119 coureurs prenaient le départ de cette édition, avec un mix d’amateurs et de professionnels.

Paul Theysgens ©Valkyrie esport



Dimitri Coulon nous explique que 8 de leurs pilotes font souvent le mix entre simulateur et course réelle.

Quand on lui demande ce qu’il manque encore à un simulateur, ils nous répond :

« Je pense que ce qui manque le plus, c'est l'adrénaline de la piste qu'on ne retrouve pas sur le jeu vidéo. Récemment, nous avions un pilote qui ne connaissait pas la piste sur laquelle il allait rouler, alors il s'est entrainé sur le simulateur »

Le meilleur simulateur ?

Pour Dimitri Coulon, il n’y a pas un jeu Simracing meilleurs qu’un autre. Tous ont leurs particularités.

Les plus connus et utilisés sont Gran Turismo, Iracing, Assetto Corsa Competizione (ACC) et RFactor 2.

« Pour le réalisme des pistes, tous les jeux se valent », nous dit Dimitri.



« Gran Turismo et ACC sont plus beaux graphiquement que les 2 autres, avec un côté arcade un peu plus poussé pour GT et un souci de réalisme sur le rendu de freinage sur ACC. Iracing et RFactor 2 sont plus réalistes sur le rendu des véhicules mais si on prend le cas de Iracing, il gère moins bien les conditions météo en simulation. »

Partenariat avec EXYPE

Récemment, le centre de Simracing situé à Waterloo « Exype » et l'équipe Valkyrie esport ont conclu un partenariat permettant à la structure d'utiliser les locaux et les simulateurs de Exype pour continuer à évoluer.

Valk-E portera alors les couleurs de Exype en compétition.

La team aspire à se perfectionner pour atteindre le niveau PRO, notamment pour éviter de perdre ses pilotes au profit d’organisation professionnelles déjà existantes qui viennent les démarcher.



Prochainement, ils participeront aux 24h de SPA sur Iracing et sur Assetto Corsa.

Pour suivre leurs actualités, rendez-vous sur leur page facebook ou leur instagram.