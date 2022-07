Bruges en tête après la 2ème journée du Summer split des betFIRST Elite Series CS:GO

Pour cette seconde salve de rencontres avant une pause bien méritée, les équipes de Bruges affrontaient Sector One tandis que mCon s'opposait à LowLandLions. Les prochains matchs auront lieu à partir du 18 août.

eClub Brugge vs Sector One

Les hommes de Bruges avaient déjà bien entamé la première semaine de jeu, avec notamment une très solide victoire sur Mirage contre JoinTheForce. Cette fois, l'équipe devait jouer contre l'autre gagnant de la première semaine : Sector One.

Sur la première carte, Ancient, Sector One ne semblait pas s'en sortir trop mal en première partie de rencontre, avec un écart de 3 rounds seulement entre les 2 équipes. Mais assez rapidement, eClub Brugge revient au score et bat Sector One 16-9.



Puis nous nous sommes dirigés vers Mirage, un choix étrange et dangereux pourSector One. Danger confirmé par un départ puissant de Bruges.



Ils prennent alors une avance de 10 à 0, puis se relâchent et au changement de côté, le score en est à 11-4.



Ce moment de repos a apparemment suffi à eClub Brugge pour se déchainer à nouveau. Score final : 16-4 pour Bruges.

LowLandLions vs mCon

Une partie des joueurs de LowLandLions ont joué chez mCon la saison dernière, il y avait donc une certaine rivalité avant ce match. Une victoire serait bonne pour les deux parties en termes de classement et de moral.

Ici aussi, la première map est

Ancient

. Peu habituées, les deux équipes sont entrées directement dans le match sous tension.

LowLandLions

ont eu quelques problèmes de démarrage, ce qui a donné à

mCon

l'espace nécessaire pour marquer les premiers rounds. Mais

LLL

parvient toutefois à revenir au score et l’emporter : 16-13.



La deuxième carte fut Dust2, le choix de LowLandLions et la possibilité de gagner le match 2-0.



A la moitié du match, LLL menait déjà 10-5. mCon, cependant, ne s'est pas laissé mener et a lentement mais surement réussi à revenir dans le match.



En fin de compte, il s'est malgré tout avéré que le déficit était trop important et les hommes de mCon ont également perdu la deuxième carte sur le score de 16-12..



Les prochaines rencontres seront à suivre le 18 août prochain entre :

KRC Genk vs Sector One

eClub Brugge vs mCon

LLL vs JoinTheForce

Tous les détails de la compétition sont à suivre sur

https://csgo.eliteseries.gg/