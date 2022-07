Entrée en bourse de l'organisation professionnelle d'esport "FaZe Clan"

FaZe Clan est une organisation professionnelle américaine fondée en 2010 spécialisée dans les jeux vidéo compétitifs. Elle est active sur plus d'une dizaine de titres du genre et s'est récemment illustrée en remportant le major CS:GO organisé au Sportpaleis d'Anvers en mai dernier. Le 20 juillet, elle est officiellement entrée en bourse.

Annoncé en octobre dernier, la structure esportive est entrée officiellement à la bourse du Nasdaq ce 20 juillet 2022.

L'opération a été rendue possible par la fusion/acquisition entre FaZe et l'organisation B.Riley Principal 150 Merger Corp.

Le directeur des investissements de B.Riley a vu dans FaZe : "une marque qui parle à la culture des jeunes d'aujourd'hui comme Nike parlait à celle d'hier"

FaZe a déclaré à l’époque qu’elle valait 650 millions de dollars et avait l’ambition d’atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars.

FaZe Clan

A l'origine créée en 2010 par 3 joueurs, FaZe a fait ses débuts sur le jeu compétitif "Call of Duty".



C'est sur Youtube, en apportant de l'innovation dans la manière de présenter des trucs et astuces sur les mécanismes du jeu, que la structure a rapidement acquis de la popularité.



En 2012, la chaîne comptait déjà plus d'1 millions d'abonnés. Elle a ensuite rapidement progressé sur plusieurs jeux populaires tels que CS:GO, jusquà devenir une des meilleures équipes au monde.

En plus d'être active dans les jeux vidéo compétitifs (esport), l'organisation compte aujourd'hui plusieurs célébrités dont des influenceurs renommés, des athlètes et des stars telles que Snoop Dogg.

Snoop Dogg ©D.R.

Flop ou Top ?

FaZe n'est pas la première société esportive à rentrer en bourse, on pense par exemple à Guild Esport, la marque dont un des priopriétaires n'est autre que David Beckham.



David Beckham ©D.R.



Mais si on en croit le site spécialisé bloomberg, les débuts en bourse ne sont pas ceux attendus, avec une diminution de l'action dès l'annonce de son entrée.

Divers scandales touchent le passé encore très jeune de FaZe, certains concernant du racisme ou du sexisme, ou encore des activités louches autour du monde de la crypto monnaie.

Les activités de la société sont également encore considérées comme très volatiles par les investisseurs.

Mais FaZe a déclaré que la génération Z qui constitue son public cible disposera de 33 000 milliards de dollars de pouvoir d'achat d'ici la fin de la décennie et qu'elle voit un "changement massif en cours alors que la génération Z stimule les dépenses, le commerce et la culture".