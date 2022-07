Le Gaming et l’esport s’invitent à Walibi du 18 au 21/8 avec Skyyart, AztraL, Nikof et bien d'autres !

La première édition en 2019 avait été un succès et les fans de gaming et d'esport avaient pu rencontrer leurs idoles et participer à de nombreuses activités autour du monde des jeux vidéo. Pour cette seconde édition, le parc d’attraction de Walibi prépare un évènement dédié à l’esport avec du FIFA, Fortnite, Rocket League, Trackmania, Gran Turismo et encore de nombreuses surprises.