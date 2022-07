GTA 6 : Une femme en personnage principal dans la prochaine version du jeu ?

Grand Theft Auto (GTA)

Les séries GTA sont apparues en 1997, développées par l'entreprise écossaise RockStar .



Dans le jeu, vous devez incarner un ou plusieurs personnages à vocation criminelle, au sein d'un monde ouvert, qui doivent effectuer des missions pour espérer grimper les échelons et acquérir pouvoir et argent.

Souvent controversés, chaque opus approchait jusque là régulièrement des limites d'un point de vue moralité.

Depuis son lancement, chaque édition a néanmoins connu un grand succès, donnant à la franchise en 2021 la quatrième place des séries de jeux vidéo les plus vendus de tous les temps.

Et voilà près 10 ans que les fans attendent une nouvelle édition de GTA V , sorti en 2013 et ayant été écoulé à près de 400 millions d'exemplaires.

GTA 6

Le 27 juillet dernier, le site

Bloomberg

, spécialisé dans l'économie et la finance, a publié un article amenant certains détails sur le prochain opus de GTA, à savoir GTA 6.

On le devinait déjà, les studios Rockstar cherchaient depuis longtemps à diminuer ce qui avait en partie fait son succès, à savoir la vulgarité, le sexisme et la violence gratuite dans ses éditions du jeu.

Avec GTA 6, le tout sera rendu plus soft et moralement plus acceptable.





Selon une vingtaine d'employés interrogés sous couvert d'anonymat par le journaliste Jason Schreier, on sait aujourd'hui que GTA 6 devrait sortir en 2024 mais cela reste très conditionnel.



Le développement, débuté en 2014, aurait été freiné par des conflits internes à Rockstar et une ambiance de travail tendue, que l'entreprise aurait fortement tenter d'améliorer.





Dans cette nouvelle version, il sera donc possible d'incarner deux personnages, un féminin d'origine latine et un masculin. Le duo serait inspiré de Bonnie & Clyde.



Le jeu sortirait avec une ville unique, Miami (Vice City) et ses alentours, et au fur et à mesure des développements continus, d'autres villes verraient le jour avec le temps.

Buzz sur Twitter

Suite à cet article, de nombreuses réactions ont pu être lues sur le réseau social Twitter, souvent sexistes.



Le choix d'avoir une femme comme personnage principal ne faisant pas l'unanimité.













Il est encore tôt pour juger de ces choix et le tout est à prendre au conditionnel, mais alors qu'on est encore loin de la sortie de GTA 6, nul doute qu'il fera couler beaucoup d'encre.