Une Bêta ouverte pour le célèbre Among US en VR !

Une compétition Rocket League ouverte à tous à Walibi avec la troisième édition de Rocket Frites !

Pour sa troisième édition, la compétition Rocket League 100% belge profite de l'évènement Walibi Gaming et proposera aux finalistes de disputer leurs matchs en présentiel, directement depuis le célèbre parc d'attraction, le 19 août prochain ! En plus des 2000€ de prix, il sera possible pour certains de rencontrer des joueurs célèbres présents tels que AztraL, Atow, Breezi et Kaydop !