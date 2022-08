Bug des tourelles sur League of Legends : Le dernier patch 12.15 ne corrige pas le problème

Alors qu'un bug impactant les dégâts occasionnés par les tourelles sur League of Legends perturbe les stratégies habituelles du jeu, on s'attendait à voir ceci corrigé avec la release 12.15 sortie hier. Il n'en est rien et ceci a déjà eu un impact en compétition.