L'équipe Team BDS remporte les Worlds 2022 de Rocket League !

Pour les européens de notre fuseau horaire, il aura fallu attendre les petites heures de la nuit pour connaître le dénouement des phases finales de ces Worlds 2022.

En effet, pour le retour de ces championnats du monde, absents depuis 3 ans à cause de la crise sanitaire, le tournoi se tenait aux USA à la Dickies Arena de Dallas.

Team BDS Champions

Pour clôturer ces championnats du monde, débutés le 4 août dernier avec 24 équipes, il restait 8 formations à départager.

©Rocket League



Team BDS, une formation basée en Suisse mais dont les joueurs sont exclusivement français, entame ces phases finales face à la Karmine Corp, en quart.

De nombreuses voix s'attendaient à les voir écraser la seule structure dans laquelle des belges évoluaient. (NDLR : AztraL, joueur et Eversax, coach, sont tous deux belges et officient pour la KC)



Mais les joueurs de la KC vont se battre jusqu'au bout, faisant sérieusement douter Team BDS et parviendront à revenir au score de 3-3 dans ce BO7.



Finalement, Team BDS l'emporte 4-3 mais non sans mérite pour la Karmine.



En demi, BDS affronte la structure américaine FURIA, qui joue quasi à domicile donc, et parvient à les vaincre plus facilement sur le score de 4-2.



Enfin, la finale oppose Team BDS à G2 Esports, elle aussi composée aux 2/3 de joueurs américains.



Les français ne rencontrent quasi aucune résistance et obtiennent leur sacre sur le score de 4-1.



M0nkey M00n et Seikoo, tous deux évoluant pour BDS, sont élus respectivement MVP Défensif (NDLR: MVP = Most valuable player = meilleurs joueur ) et MVP de la compétition.



Si on se réjouit pour nos voisins français, on peut également sourire puisque Team BDS, bien que basée en Suisse, appartient en partie à une famille belge, la famille De Spoelberch.