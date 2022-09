Affrontez les joueurs du Spirou de Charleroi sur NBA2K23 ce samedi au Dôme

Ce samedi, durant La Louvard Game, une compétition NBA2K 23 sera organisée depuis le Dôme de Charleroi.

Et pas n'importe où puisque le tournoi prendra part directement depuis les loges du hall sportif !

Pour l'occasion, toute l'équipe de basket des Spirous de Charleroi sera présente et participera à la compétition sur cette nouvelle version du jeu sortie le 9 septembre dernier



A ce titre, les inscrits qui parviendront à éliminer un de ces joueurs remporteront un repas VIP au dôme lors d'un « vrai » match de basket cette fois.

©Spirou Basket

L'évènement se passe donc en présentiel et profite de la tenue d'un autre évènement esportif appelé « La Louvard Game », qui rassemble plusieurs centaines de joueurs tout le week-end sur des jeux tels que CS :GO, DOTA2 et Rainbow Six.



En vous inscrivant au tournoi NBA2K vous aurez la possibilité d'assister en « visiteur » à cet évènement.

Mais aussi, de peut-être bénéficier des 400€ de cashprize mis en jeu.

Infos pratiques :

Qui ? Tournoi en 1 vs 1, 64 places maximum

Quand ? Heure de début : 13h00

Où ? Dans les loges VIP du Dôme (2, rue des olympiades 6000 Charleroi)

Comment ? Format du tournoi : Poules + bracket

Lien vers la billetterie

Infos et renseignements : rta@dome-events.be