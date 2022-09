AztraL va t'il quitter La Karmine Corp pour Moist Esports ?

Fin août, on apprenait via Shiftrle.gg que la Karmine Corp allait revoir son roster Rocket League, se séparant d'AztraL et proposant le banc à noly.





Le belge était présenti pour rejoindre Team Vitality, c'était en tout cas ce qui se disait début septembre.





Mais depuis on sait désormais le roster de Team Vitality complet avec Zen, Radosin, Alpha54 et Saizen.





Ce serait donc vers Moist Esports, ceux là même qui ont remporté le dernier Major de Londres, que AztraL se dirigerait.

A cette heure rien n'est confirmé. Nous avons tenté de contacter ses agents, sans succès.

Il reste surprenant que la KC revoit son roster après les excellents résultats lors du dernier split ainsi qu'au Worlds ont brillé, tenant notamment la dragée haute à Team BDS, vainqueurs de cette édition.





A suivre donc.