Rocket Frites V4 : Les 16 meilleures équipes repartiront avec une partie des 1000€ de cashprize !

La DH eSport et Lan-Area vous donnent rendez-vous à la GameForce Bruxelles les 1 et 2 octobre !

La GameForce, c'est LE salon pour les passionnés de jeux vidéo, d'esport, de VR, de rétro gaming, de cosplay et bien plus encore! Pour l'occasion, la DH eSport et Lan-Area seront présents sur place sur un stand dédié où diverses activités esportives vous seront proposées !