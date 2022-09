La grande finale européenne des PUBG Continental Series 7 approche !

La Grande Finale des PUBG Continental Series 7 (PCS7) Europe, un tournoi en ligne PUBG: BATTLEGROUNDS organisé par KRAFTON, Inc., se déroulera pendant six jours, du 30 septembre au 2 octobre et du 7 au 9 octobre.



Les équipes participantes y disputeront 30 matches pour se tailler la part du lion des 250 000 $ de prize pool mis en jeu.



Le tournoi est également la dernière chance pour ces équipes de gagner leurs derniers points PUBG Global Championship (PGC), nécessaires à une qualification au PUBG Global Championship (PGC 2022).



Ce dernier se tiendra début novembre à Dubaï. La meilleure formation des PCS7 Europe se qualifiera automatiquement pour le PGC 2022, quel que soit son total de points accumulés.



Résumé des Playoffs des PCS 7 Europe



©Krafton



32 équipes ont participé aux Playoffs et il ne reste maintenant plus que 16 pour la Grande Finale.



Les formations OVERPEEKERS et Northern Lights ont dominé leurs groupes respectifs lors de la première phase, tandis que NAVI, Austrian Force, ACEND, ENCE et Question Mark ont toutes réalisé de très belles performances.



The Woo ont offert un spectacle à couper le souffle et se sont qualifiés pour la Grande Finale avec seulement deux points d'avance sur leurs adversaires des Bystanders.

Le premier jour de la phase d'élimination, Win or Die a régné en maître, infligeant pas moins de 49 éliminations et remportant trois Chicken Dinners.



FaZe Clan est en embuscade en deuxième place dans le classement, tandis que HOWL, FUT Esports, Fella's et Polish Power se qualifiaient elles aussi pour la Grande Finale.



Le sort des deux seules places restantes a été fixé lors de l'étape de la dernière chance. La journée fut riche en surprises et en rebondissements, et une fois la fumée du doute dissipée, ce sont les équipes Team Exalt et Stardust qui sont finalement sorties vainqueurs.

Les fans pourront suivre chaque match en direct sur les chaînes officielles PUBG: BATTLEGROUNDS sur Twitch et PUBG: Esports sur YouTube



Les matchs débuteront chaque jour à 19h00 et se dérouleront du 30 septembre au 2 octobre puis du 7 au 9 octobre.