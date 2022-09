Un jeu esport belge développé à Liège : découvrez Codename: Judgement !

Déjà disponible en version Alpha sur la plateforme Steam, le jeu belge Codename:Judgement continue son développement vers une future version Beta. Durant le week-end prochain, au salon du jeu vidéo et du cosplay GameForce, vous aurez l'occasion de le découvrir sur le stand de la DH eSport/Lan-Area ! Le 21 octobre prochain, un tournoi vous permettra peut-être d'empocher 300€ de cashprize.

Codename:Judgement

Si vous ne connaissez pas encore "Codename:Judgement", il est fort à parier que ce sera le cas d'ici très peu de temps.

Déjà disponible en téléchargement sur la plateforme steam en version Alpha, il devrait passer en version Beta d'ici la fin de l'année.

Le but du jeu est assez novateur et les joueurs ayant déjà pratiqué celui-ci s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une sorte de handball futuriste qui ressemble à un mix entre Rocket League, Overwatch et un jeu type MOBA.

En mode 3V3, les participants s'affrontent dans le but de marquer. Mais grâce à des pouvoirs propres à chaque personnage, il sera possible de contrer les adversaires.

©Wild Bishop



Ce jeu esport développé par Wild Bishop, une société belge, a récemment obtenu un Epic Mega Grant, un award offert par les studios Epic Games qui vise à fournir des subventions financières à des projets créatifs, remarquables et innovants construits sur le moteur d'Unreal Engine.

Un studio liégeois

Le studio de développement liégeois Wild Bishop a été créé par 3 fondateurs : Brice Mattivi, son frère Didier Mattivi ainsi que Bobby Tam.

Passionnés de jeux vidéo, les 3 associés étaient alors précédemment actifs dans le monde de l'IT dans le secteur bancaire.



Ils ont ensuite décidé de se lancer en fonds propres et ont assez vite obtenu le soutien de différents organismes tels que Wallimage et Noshaq.

"Nous adorions le jeu Atari des années 80 appelé "speedball" et l'idée pour nous était d'adapter celui-ci à notre sauce" nous confie Bobby Tam, Directeur créatif chez Wild Bishop.

©D.R.

Wild Bishop compte évidemment sur le public belge pour essayer le jeu afin qu'ils transmettent leurs feedbacks et permettent ainsi de faire évoluer le jeu dans la bonne direction.

GameForce

La DH eSport et Lan-Area disposeront d'un stand à la GameForce ces 1er et 2 octobre à Brussels Expo.

©META



Nous invitons chaque visiteur à nous rendre visite et à tester le jeu Codename Judgement sur celui-ci tout le week-end et à rencontrer les équipes de développeurs le Dimanche 2 octobre !

En attendant, ce Youtubeur vous donne un petit aperçu de ce à quoi ressemble le jeu :

Tournoi le 21/10

Le 21 octobre prochain, un tournoi sera organisé sur le jeu et 300€ de cashprize seront mis en jeu. Nous reviendrons avec plus de détails sous peu.

Pour télécharger le jeu et vous faire un avis, c'est par ici et ce lien est à suivre pour rejoindre la communauté discord.

N'hésitez pas à nous rendre visite ce week-end, à la GameForce et découvrir cela en présence de l'équipe Wild Bishop et de la DH eSport !