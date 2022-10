Tout savoir sur la saison Rocket League RLCS 2022-2023 !

Après un été mouvementé et un Mercato dont certains mouvements ont fait coulé beaucoup d'encre, place maintenant à la nouvelle saison Rocket League RLCS 2022-2023. Un élément important à noter est la tenue du Fall Major non loin de chez nous, à Rotterdam du 8 au 11 décembre prochain !

La nouvelle saison Rocket League 2022-2023 a donc récemment été annoncée et les détails de ce que comportera cette année ont partiellement été publiés.



La saison dernière s'était clôturée sur une victoire durant les Worlds de la formation française Team BDS depuis Dallas en août dernier



Bande-annonce

La saison

La période 2022-2023 comprendra 3 splits, un en automne (Fall Split), un en hiver(Winter Split) et le dernier au printemps(Spring Split). Ils seront qualificatifs pour les Worlds qui devront avoir lieu en août 2023.

Chaque split est régional mais se clôture par un évènement international qui regroupe les meilleures équipes issues des régions (Major).

Les splits se déroules eux-mêmes en 3 étapes : l'Open, le Cup et l'Invitationnal.

Les régions participantes sont :

APAC = Asie-Pacifique

EU = Europe

OCE = Océanie

NA = Amérique du nord

MENA = Afrique du nord et middle-east

SAM = Amérique du Sud

SSA = Afrique sub saharienne

©Rocket League

Fall Split

Le Fall Split (Split d'automne) sera donc divisé en 3 étapes par région : Open, Cup et Invitationnal.

Pour le Fall, l'Open est donc ouvert à tous et les têtes de série sont déterminées par Psyonix.





L'Open en Amérique du nord débute demain, le 7 octobre, pour se terminer le 9/10.

Pour l'Europe qui se tiendra du 14 au 16 octobre , voici ce que cela donne :





Pour le Fall Cup, 8 équipes seront qualifiées via leurs points de saison, et 8 autres via les open qualifiers. En Europe, le Fall CUP aura lieu du 28 au 30 octobre et du 21 au 23 octobore pour l'Amérique du nord.





Le Fall Invitaionnal aura lieu entre les 11 et 13 novembre en Europe, et du 4 au 6 novembre en NA. Il regroupera les 16 meilleures équipes régionales.

Fall Major

Le Major d'automne se tiendra à Rotterdam, au Rotterdam Ahoy entre le 8 et le 11 décembre prochain. Il regroupera les meilleures équipes issues des régions respectives





©D.R.

En pratique

Pour suivre l'actualité des RLCS en live, vous pouvez suivre le Twitter de l'organisation.

Et évidemment, le tout sera à suivre en français depuis le Twitch de Rocket Baguette