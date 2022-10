Assistez à la finale CS:GO de l'ESL Benelux Proximus Championship depuis Tour & Taxi le 22 octobre !

La saison d'automne Counter Strike Global Offensive de l'ESL Benelux Proximus Championship touche à sa fin.



Elle, qui avait démarré début août avec les qualifications ouvertes à tous, se clôturera donc à Tour & Taxi le 22 octobre prochain.

Les équipes finalistes

Quatre équipes sont encore en lice pour espérer remporter la plus grosse partie des 10.000€ de cashprize.



On y retrouve les éternels rivaux, KRC Genk Esports et eClub Brugge, ceux là même qui viennent de s'affronter en finale des Elite Series à la GameForce et dont Bruges est ressorti vainqueur.







Ils étaient tous deux d'office qualifiés pour l'étape Online Stage de cet ESL automne grâce à leurs résultats lors de la saison dernière au Spring 2022



Ainsi que LowLandLions, elle aussi qualifiée du Spring 2022, et une équipe issues des qualifications en lignes du mois d'août: Stinkdiertjes

La composition des équipes

eClub Brugge



©Liquipedia





KRC Genk Esports



©Liquipedia



LowLandLions





©Liquipedia



Stinkdiertjes

©Liquipedia

Favoris

Bruges fait ici office de favoris. C'est une équipe qui se connaît bien et qui enchaîne les victoires depuis 2 ans.



Ils viennent de remporter le Summer Split des Elite Series ainsi que le Spring mais sont également détenteurs des 3 derniers Splits ESL Benelux : Spring 2022, Winter 2021 et Summer 2021.



Steven 'Stev0se' Rombaut, 29 ans, est en grande forme et a d'ailleurs été élu MVP de leur dernier tournoi.

Concours

La DH eSport en collaboration avec Proximus vous propose de remporter des places pour assister au dernier carré final depuis Bruxelles à Tour & Taxi.

La journée se déroulera à ... avec les horaires suivants :

09.00 : Opening, welcome coffee

10.00 : 1st semi final

13.40 : 2nd semi final

18.30 : Grand final

Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook !