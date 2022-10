L'équipe Question Mark couronnée championne des PUBG PCS 7 en Europe !

Victoire de Question Mark lors des PUBG Continental Series 7. Le roster remporte la plus grande part du prize pool de 250 000 $ et se qualifie pour les PGC 2022.

Le dimanche 9 octobre, le roster, composé de Roman 'ADOUZ1E' Zinovev, Daniil 'DaNte' Miusskii, Mansur 'f1lfirst' Tsimpaev, et Akezhan 'HoBBitEz' Baltashev, a remporté la compétition contre 15 équipes concurrentes après six jours d'action non-stop.



Question Mark a ainsi remporté le premier prix de 60 000 $ sur un prize pool total de 250 000 $, en plus d'une qualification automatique pour les PUBG Global Championship (PGC) 2022.





Les Grandes Finales

Les performances de Question Mark n'ont pas été remises en question ce week-end.

Les PCS7 étaient la dernière occasion pour les équipes participantes d'accumuler plus de points PGC et de se qualifier pour avoir une chance de décrocher le plus grand prix de l'année aux PGC 2022.

En entrant dans les PCS7 avec seulement 50 points PGC, la victoire de Question Mark a scellé une place imprévisible mais bien méritée au championnat mondial en novembre.

Alors que la victoire de Question Mark était pratiquement assurée lors de la dernière journée, les autres équipes avaient encore de quoi se battre.

Northern Lights, l'équipe considérée comme favorite, est remontée de la 6ème place à la moitié des Grandes Finales pour finir 2ème du tournoi. Polish Power, qui a connu une première moitié de finale phénoménale, a terminé 3ème.

La route vers les PGC

Huit places étaient disponibles pour les équipes de la région EMEA au PUBG Global Championship 2022.

Voici les équipes qui affronteront certains des meilleurs joueurs de PUBG: BATTLEGROUNDS du monde entier :

Question Mark - Champions PCS7

Northern Lights

Entropiq

FaZe Clan

Polish Power

NAVI

OVERPEEKERS

BBL Esports

Ils rencontreront 24 autres équipes de 3 régions différentes pour un prize pool d'une valeur de 2 000 000 $.

Le PUBG Global Championship 2022 sera un tournoi hors ligne (LAN), avec 32 équipes et plus de 128 joueurs invités à Dubaï du 1er au 20 novembre.