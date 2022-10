Remportez 300€ au tournoi organisé le 21/10 sur le nouveau jeu esport Codename:Judgement !

Pulse Fries remporte la 4ème édition de Rocket Frites à la GameForce !

Ces 1 et 2 octobre, se tient le salon du jeu vidéo, du cosplay et de l'esport à Brussels Expo. La DH eSport et Lan-Area y tiennent un stand sur lequel se disputait ce samedi la finale de Rocket Frites V4 remportée par l'équipe Pulse Fries.