ZeratoR organise la Worms Cup et des phases finales à la Lyon e-Sport !

Les 11, 12 et 13 novembre prochains se déroule la Lyon e-Sport, un évènement français majeur durant lequel se disputent plusieurs tournois dont notamment Valorant et TFT. ZeratoR, célèbre icone française du gaming, de l'esport et organisateur des ZLAN, a annoncé ce mardi vouloir tenir la Worms Cup durant l'évènement.