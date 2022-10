Sim Racing : La Belgique représentée lors des FIA Motorsport Games

Vingt-et-un licencié(e)s du RACB formeront la délégation belge aux prochains FIA Motorsport Games qui se dérouleront du 26 au 30 octobre sur le circuit du Castellet à Marseille et dans la région. Parmi les épreuves, une d'elles concernera le Sim Racing avec le jeu Assetto Corsa Competizione (ACC). Le Youtubeur belge "Naga Racing" accompagne la délégation et couvrira l'évènement.

La 2e édition de ce qui pourrait s'appeler les Jeux Olympiques du sport automobile approche. La 1ère édition avait eu lieu en 2019.



Pour l'instant, plus de 70 pays et plus de 500 compétiteurs ont rentré leur engagement à cette manifestation d'ampleur planétaire.

La Belgique aux FIA

Parmi les nations les mieux représentées: la Belgique.



"Nos couleurs seront représentées dans 14 des 16 disciplines proposées", précise Xavier Schène, le Directeur du RACB Sport.



"Convenons-en: pour un pays aux dimensions réduites, c'est une belle réussite et une preuve supplémentaire que le sport automobile fait partie de l'ADN de nos compatriotes"

Les 21 concurrent(e)s de la délégation belge affichent de réelles ambitions.



«Notre appel aux candidatures fut un succès», poursuit Xavier Schène.



Les pilotes représentant les couleurs belges sont les suivants:

Touring Car (Gilles Magnus)

GT Sprint (Dries Vanthoor)

Rally4 (Tom Rensonnet et Loïc Dumont)

Rally2 (Cédric De Cecco et Jérôme Humblet)

F4 (Lorens Lecertua)

Karting Sprint Sr (Elie Goldstein)

Karting Sprint Jr (Thibaut Ramaekers)

Karting Endurance (Sita Vanmeert/Jeremy Peclers/Maxime Drion/Antoine Morlet)

Karting Slalom (Romy Degroote/Dario Pémov)

Cross Car Sr (Kobe Pauwels)

Cross car Jr (Romuald Demelenne)

Auto Slalom (Lyssia Baudet/Dylan Czaplicki)

Esports (Mathias Kuhn)

Drifting (Pieter Van Hoorick)

Sim Racing

Le Sim Racing sera donc bien présent lors de cette seconde édition, avec le jeu de simulation "Assetto Corsa".



En Belgique, un des grands spécialistes de la discipline est le Youtubeur Naga Racing qui a été invité à suivre la délégation de la RACB à Marseille pour couvrir l'évènement.

©Naga Racing



Il y a quelques jours, il présentait l'évènement lors d'un stream diffusé sur sa chaîne, il y avait notémment invité en interview les compétiteurs ACC (Assetto Corsa Competizione) belges et français Mathias Kühn et Alexandre Lê:

Stream

A suivre donc à partir du 26 octobre sur la chaîne de Naga Racing !