PUBG MOBILE annonce une collaboration avec Lionel Messi

Cette collaboration avec Lionel Messi sera disponible dès le mois de novembre dans la mise à jour 2.3, elle célébrera sa carrière unique et son arrivée dans le jeu qui enverra la superstar dans les appareils des joueurs du monde entier.

PUBG MOBILE est le seul battle royale mobile à avoir obtenu un partenariat officiel avec Messi.

"Les jeux vidéo ont toujours grandement fait partie de ma vie," dit Messi.



"Je les trouve très utiles pour me détendre et profiter de mon temps quand je ne m'entraîne pas, et aussi pour approfondir mon lien avec mes coéquipiers, amis et familles. PUBG MOBILE est tellement amusant, et je compte parmi les millions de fans à travers le monde. Je suis fier de ce sur quoi j'ai pu travailler et j'invite tous les joueurs à me rejoindre sur PUBG MOBILE."

"Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir une telle superstar mondiale du sport dans PUBG MOBILE !" dit Vincent Wang, directeur de Tencent, l'éditeur de PUBG MOBILE. "Sachant que beaucoup des joueurs de PUBG MOBILE sont de fans très enthousiastes de football, nous avons hâte de partager la joie du sport dans le jeu avec de nouveaux fans."

Messi est l'un des plus grands noms du football, et l'un des joueurs les plus reconnus du monde.



Ses exploits pour certains des clubs les plus prestigieux du monde et son rôle de capitaine de l'équipe nationale d'Argentine lui ont valu de remporter de nombreuses récompenses, comme le Ballon d'Or qu'il a reçu sept fois, l'European Golden Shoe qu'il a reçu six fois, un record pour chacun de ces trophées.

Il est aussi connu pour ses actions philanthropiques en faveur des enfants du monde entier avec notamment l'UNICEF.

Cette collaboration introduit une collection unique de tenues en jeu, ainsi que d’autres objets disponibles pour une période limitée, permettant aux joueurs d'afficher leurs prouesses sportives sur le champ de bataille. Plus d’informations sur le partenariat seront révélées prochainement.

PUBG MOBILE est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store.