La Karmine Corp remporte la Fall Cup des RLCS 2022-2023 et s’offre un ticket pour le Major de Rotterdam !

Malgré un début de parcours compliqué durant la ronde suisse avec une victoire lors du 5ème round, les joueurs du Blue Wall se sont repris durant la 2ème phase du tournoi et ont été chercher la victoire face à la nouvelle équipe de Lando Norris Quadrant.



Ils ont notamment battu l'actuelle championne en titre, Team BDS ainsi que Moist Esport en demi-finale, équipe de notre meilleur représentant AztraL, qui avait d'ailleurs récemment quitté La Karmine lors du dernier mercato.

Il reste un belge dans l'équipe avec Eversax qui coach le roster actuel.

©Liquipedia



Cette performance leur permet d'acquérir assez de points pour pouvoir déjà garantir leur place à Rotterdam, lors du Fall Major.



Ils y rejoindront les 2 autres équipes déjà qualifiées GenG et les brésiliens de The Club.

On les retrouvera une dernière fois avant cet évènement lors du Fall Invitational ces 11-12 et 13 novembre, où ils pourront engranger encore plus de points en vue de la qualification pour les Worlds.





©RLEsport





©D.R.





Les billets pour le Major de Rotterdam qui doit se dérouler les 10 et 11 décembre sont toujours en vente actuellement par ici.

Pour suivre les RLCS en français, c'est sur le Twitch de Rocket Baguette !