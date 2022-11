Tout savoir de la mise à jour FIFA23 à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar !

D'ici une quinzaine de jours démarrera la Coupe du Monde de football au Qatar. A chaque édition, EA Sports propose toujours du contenu supplémentaire pour FIFA. Cette fois, il s'agira d'une mise à jour conséquente qui devrait arriver le 9 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Pour profiter pleinement de la Coupe du Monde, les joueurs du monde entier pourront jouer avec chacune des trente-deux nations qualifiées, et ce depuis le match d'ouverture jusqu'à la toute dernière rencontre.



Ils auront également la possibilité de personnaliser leur expérience du tournoi en modifiant les groupes et en ajoutant des équipes qui ne sont pas parvenues à se qualifier au round final.



Il sera par exemple possible d'inclure l'Italie dans l'un des groupes.

Il y aura également la possibilité d’effectuer des tournois en ligne avec les joueurs du monde entier.

Bande annonce

Un mode LIVE

​Pendant toute la durée de la Coupe du Monde (NDLR : du 21 novembre au 18 décembre), un mode "LIVE" sera lancé.



Cette expérience en direct sera mise à jour pendant les phases de groupe et d'éliminations directes du tournoi et permettra aux joueurs de suivre les rencontres réelles et les compositions d'équipe de chaque match.



De plus, les fans pourront mettre le sort entre leurs mains et ré-écrire l'histoire en changeant le résultat de chaque match et devenir l'acteur principal.

FIFA Ultimate Team

Le mode FUT (Ultimate Team) de FIFA 23 ne sera bien évidemment pas en reste.



En effet, du contenu unique sera mis en place pour améliorer l'expérience sur FIFA Ultimate Team avec une campagne spéciale du 11 novembre au 23 décembre pour rapprocher les fans le plus possible des résultats durant la Coupe du Monde.

EA donnera le coup d'envoi des festivités avec des éléments qui recevront des améliorations liées à la progression de chaque équipe durant le tournoi. Maillots authentiques, habillages de stades, visuels, balles de matches, commentaires dédiés et plus encore viendront ambiancer les fans jusqu'au moment final qui couronnera l'équipe championne du monde.

©FIFA23



En outre, les fans du mode FUT pourront s'attendre à découvrir 30 uniques Héros Coupe du Monde présentés dans un habillage dédié.

Ils seront rassemblés au sein du mode "Chemin Coupe du Monde vers la victoire" entre le 11 et le 23 novembre,

​Lorsque les matchs à élimination directe commenceront, EA célèbrera les moments les plus marquants et captivants en partageant les actions-clés.

Dès le début des quarts de finale, les fans de FIFA seront accueillis par un nouveau type d'éléments FUT : les Phénomènes Coupe du Monde FUT, qui amélioreront les performances de certaines des plus grandes stars.

​Enfin, alors que la compétition prendra fin, FIFA 23 célèbrera les joueurs les plus performants à travers le tournoi et récompensera par ailleurs les membres de l'équipe victorieuse en leur offrant des éléments dotés de boosts permanents.

​Tout ce contenu sera disponible gratuitement pour les fans de FIFA 23* sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One à partir du 9 novembre.

Les mises à jour FUT commenceront quant à elles le 11 novembre.

Notons aussi que du contenu additionnel sera disponible l'été prochain lorsque les fans prendront part à la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.