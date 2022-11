Le jeu vidéo Marvel « SNAP » bat tous les records depuis sa sortie !

Avec plus de 2 millions de dollars récolté dès sa première semaine de parution en octobre et plus de 5 millions de téléchargements, le nouveau jeu de Marvel bat tous les records. Ce « hearthstone like » est en téléchargement gratuit sur mobiles et PC et même si certaines fonctionnalités prévues ne sont pas encore disponibles, il est déjà très prometteur

Annoncé en début d'année, Marvel SNAP a vu le jour le 18 octobre dernier sur mobiles et PC et est disponible en téléchargement gratuit via les store mobiles et Steam sur PC.

Depuis sa sortie, il ne cesse de croitre en termes de nombres de téléchargements.

Bande annonce vidéo

Le jeu

Le jeu ressemble à Hearthstone sur le principe, avec des cartes et un plateau de jeu, même si de grosses différences sont présentes.

Le but est donc de battre son adversaires en disposant du meilleurs deck (NDLR: collection de cartes) utilisé de manière stratégique durant la partie.

Les cartes ont des "pouvoirs" et des points de forces et sont évidemment à l'éfigie des héros de l'univers Marvel.





Carte Hulk ©D.R.



Le plateau du jeu est réparti en 3 zones qui peuvent accueillir chacunes 4 cartes. Mais ces zones sont elles aussi soumises à des influences qui sont aléatoire en fonction des parties, il faut donc combiner avec ceci.



A la différence de Hearthstone, les parties sont plutôt rapides ( 5 à 10min ) et jusqu'à maintenant, il ne faut pas payer pour obtenir les meilleurs cartes.

Pay to Win

Il semble qu'à la différence d'autres jeux du même genre dont le business model repose sur un "pay to win", et donc sur l'acquisition des meilleures cartes si on paie pour, ce dernier propose uniquement une progression plus rapide aux joueurs qui choisissent de porter la main au portefeuille.

Ceci restera à vérifier dans l'évolution des versions et des saisons qui viennent à peine de démarrer. Ce 8 novembre démarrait la saison 2.

PVP

D'après un article du Washington Post , un mode PVP, centré sur les amis, arrivera avant la fin de l'année 2022.

Ceci amènerait Marvel SNAP dans le monde esportif et pourrait , de pas sa simplicité, devenir un des jeux phares de la scène esportive.

Evolution

Pour l'instant l'absence d'histoire de fond propre à l'univers Marvel pourrait être un des reproches faits à cet opus.

De même, les personnages présents sur les cartes n'ont pas réellement de comportement proches de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films.

Collections de cartes ©D.R.



Mais nous n'en sommes qu'à la première version et il est certains que le jeu va évoluer.

Une chose est sûr, l'adhésion des utilisateurs est massive, même s'il faut reconnaître qu'il est réellement optimisé pour la version mobile mais pas encore PC. On peut toutefois lier les 2 comptes facilement.

Le côté "simple" et facile à comprendre tout en ayant la possibilité d'utiliser des mécaniques efficaces sont certainement une des raisons du succès au lancement de Marvel SNAP.