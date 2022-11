Les Gaming Nights affichent complet pour leur première édition à Louvain-la-Neuve !

Le jeu vidéo Marvel « SNAP » bat tous les records depuis sa sortie !

Avec plus de 2 millions de dollars récolté dès sa première semaine de parution en octobre et plus de 5 millions de téléchargements, le nouveau jeu de Marvel bat tous les records. Ce « hearthstone like » est en téléchargement gratuit sur mobiles et PC et même si certaines fonctionnalités prévues ne sont pas encore disponibles, il est déjà très prometteur