La BESF organise l'Esports Family Day à la Gare Maritime à Tour & Taxis !

L’évènement se déroulera à la Gare Maritime à Tours & Taxis le dimanche 20 novembre 2022. Il sera organisé par la Fédération Belge d’E-sport (BeSF) et des représentants du secteur y seront notamment présents et multiplieront les interventions.

Esports Family Day

C'est un évènement qui permettra de réunir petits et grands, enfants et parents, au cours d'une journée de 10h à 18h, sur les thématiques principales que sont l' e-sport et le jeu vidéo .

Pour y participer, une paire d’au moins un parent et au moins un enfant est obligatoire, à savoir qu’un ou plusieurs parents peuvent venir accompagné(s) de plusieurs enfants.

Les inscriptions se font à cette adresse ou par mail à info@besf.be

La BESF indique :

" Le monde du jeu-vidéo possède des centaines voire des milliers de possibilités en termes de créativité et de perspectives et la pratique d'un jeu-vidéo à haut niveau a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui « e-sport ».

Malheureusement, le monde du jeu vidéo et de l' e-sport disposent parfois d'une mauvaise image qui ternit leur ensemble : agressivité progressive des joueurs, isolement et un décalage ressenti parfois par rapport à la réalité sont les symptômes que certains parents critiquent à ce monde qui nous est cher.



C'est pour cela qu'il est important de leur poser les limites nécessaires quand il le faut : durée de jeu déterminée entre les parents et leurs enfants, respect de la signalétique PEGI (l'âge nécessaire pour jouer au jeu) et accompagner l'enfant dans sa rencontre avec d'autres joueurs en ligne ."

La BESF vous donne donc rendez-vous donc rendez-vous le 20 novembre à Bruxelles !