On a interviewé ZeratoR à la Worms Cup depuis La Lyon Esport !

La DH eSport était présente à la Lyon Esport ce week-end à Lyon.

Sur place étaient organisé la Worms Cup par ZeratoR, la finale de la coupe de France de League of Legends, un tournoi LAN TFT et un tournoi LAN Valorant.

Finale LoL à la Lyon Esport ©DH



ZeratoR, célèbre streamer et producteur de contenu Françaisa accepté de répondre à nos questions.

Interview

Pourquoi avoir organisé la Worms Cup à la Lyon esport et pas dans une plus petite salle ?

Je voulais faire la Worms Cup en physique et les organisations de la Lyon esport sont des amis.

Je cherchais une date qui correspondait à leur évènement et cela mutualisait un peu les coûts. Cela s'est fait comme ça, on a discuté ensemble.



Je m'étais juste demandé si faire quelque chose de 15 à 17h c'était pas un souci.Mais ca a fonctionné, on a eu 34 joueurs et la salle pleine, on est satisfait.



ZeratoR ©DH



Pourquoi avoir choisi Mynthos au cast ?

En gros avec Mynthos on avait jamais casté ensemble, et je trouvais qu'il a une vrai place dans les cast du lundi.

C'était son premier event physique et il a bien kiffé.



On a aussi pensé à AngleDroit mais elle n'était pas disponible.

Pourquoi une Cup sur Worms ?



Moi je trouve que le jeu est très skillé et il est super sympa à regarder. C'est un vieux jeu de l'enfance des trentenaires.

Je me demandais ce qu'il se passerait si on mettait un peu de cashprize et si ça donnerait bien.



Il n'y a jamais de tournoi sur ce jeu là, donc on s'est dit que si on faisait une cup là-dessus on aurait du monde et du bon niveau, et il y a en a eu !

Tu penses qu’on aurait + de train maintenant depuis cet évènement sur ce jeu à la ZLAN ?

Je pense pas parce que la ZLAN c’est trop particulier et tu vas pas particulièrement train un jeu spécifique comme Worms.

Tu penses que vous allez recommencer autour de Worms ?



On ne sait pas, c'est un jeu assez lent, au tour par tour, c'est pas un jeu explosif. Je ne vois pas la Worms Cup revenir tous les ans mais cela ne veut pas dire qu'on va pas en refaire.

A ce stade on va voir ce qu'on va en faire.

Un dernier mot sur la Worms Cup ?

On a été surpris qu’il y ait autant de gens. La salle était pleine, il restait une cinquantaine de place sur 900, on a vraiment été agréablement surpris.

Tu penses faire un évènement en Belgique ?



C'est déjà compliqué de remplir des salles en France donc je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais cela coûte énormément de déplacer les productions.

Ce n'est pas impossible, j'aimerais bien mais il faudra voir si cela est faisable. Je pense aussi au Québec, à la Suisse, etc.



Où en est l’album ?

Ca avance très fort ! (rires)

Tu aurais une exclu pour la DH ?

Après la Lyon Esport, on a un gros call pour discuter ZLAN, Z-Event, etc.. mais à ce stade nous ne savons pas encore nous même où nous irons à court terme.