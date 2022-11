Que vaut la sélection des Diables rouges pour le Qatar sur FIFA 23 ?

Les gardiens

Thibaut Courtois fait partie des meilleurs gardiens au monde et, sur FIFA 23, c'est exactement la même chose. Il possède une note de 90 , soit la note la plus haute pour un gardien.

Seul Manuel Neuer possède la même note. Koen Casteels , quant à lui, possède une note de 84 et Simon Mignolet de 80 . Cela reste très honorable, surtout pour des gardiens réservistes.

Défenseurs

Au niveau des défenseurs, le sélectionneur a repris Alderweireld , Vertonghen , Theate , Faes et Debast .



Dans cette liste, nous retrouvons les trois meilleurs défenseurs belges sur FIFA 23 : Toby Alderweireld , Jan Vertonghen et Wout Faes , avec des notes respectives de 82 , 81 et 77 .



Ce sont des notes raisonnables mais assez faibles en comparaison avec les autres défenseurs qui participent à la Coupe du Monde.



En ce qui concerne Arthur Theate , il possède une note de 75 , tandis que Zeno Debast a une note de seulement 65 ! D'un point de vue FIFA 23, cette note est réellement très faible .

Milieux

Si nous avançons d'une ligne dans la composition de l'équipe et que nous regardons les milieux, nous retrouvons : Carrasco , Meunier, Castagne , De Bruyne , Dendoncker , Tielemans , T. Hazard , Onana , Witsel et Vanaken .

Ici nous revenons à des joueurs du top niveau sur FIFA 23, avec notamment Kevin De Bruyne noté à 91 , soit la plus haute note pour un joueur sur le jeu !



Nous pouvons donc dire qu'on est assez bien à ce niveau-là. Yannick Ferreira Carrasco possède une note de 85 tandis que Youri Tielemans a une note de 84 .



Ensuite, les notes diminuent pas mal. On passe à 79 pour Axel Witsel , 80 pour Hans Vanaken comme pour Thorgan Hazard , 76 pour Leander Dendoncker , 74 pour Amadou Onana , 78 pour Thomas Meunier et la même note pour Timothy Castagne .

Attaquants

Il nous reste à voir les attaquants de la sélection avec Lukaku , Batshuayi , Trossard , Mertens , E. Hazard , De Ketelaere, Doku et Openda .

Le meilleur joueur parmi ceux-ci dans FIFA 23 n'est autre que Romelu Lukaku , avec 86 de note générale.

Ensuite, se trouvent deux joueurs avec une note de 84 Eden Hazard et Dries Mertens .

Quant aux cinq autres attaquants, ils possèdent une note inférieure à 80 Michy Batshuayi (77), Loïs Openda (75), Jérémy Doku également 75.

Leandro Trossard , quant à lui, possède une note de 79 , tandis que Charles De Ketelaere une note de 78 .

En conclusion

Dans l’ensemble, on peut dire que nous possédons une belle sélection nationale, aussi bien sur FIFA 23 qu’en réalité.

Il reste à espérer que nos joueurs nationaux feront un très beau tournoi et que nos prochains matchs se dérouleront mieux que celui de préparation contre l'Egypte.