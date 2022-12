Le 29 janvier 2023 prochain lancera officiellement la troisième édition de VW e-Fun Cup.

Pour rappel, la La VW Fun Cup (NDLR : La vraie) est un concept rare dans le monde des compétitions automobiles et s'adresse à tous les fans de sport automobile, en tant que pilote expérimenté ou débutant ou en tant que passager.

VW Fun Cup ©L.P.R.-imagesports.be

En effet, il s'agit d'une formule qui permet de découvrir le sport moteur au volant de la légendaire et mythique coccinelle, transformée en une véritable voiture de course, fiable et performante qui répond aux plus hautes normes de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

La version esport (e-Fun) est donc sa cousine virtuelle.

Cinq épreuves sont au menu de la VW e-Fun Cup 2023.

La saison sera lancée sur le circuit du Mugello avant de se poursuivre sur la version Grand Prix du Nürburgring, à Spa-Francorchamps et sur le tracé « National » de Silverstone.

Comme pour le vrai championnat, la grande finale aura lieu sur le Circuit Zolder. On connaitra donc le nouveau champion virtuel le 9 avril, quelques jours après le lancement du championnat réel.

VW e-Fun Cup - Exype ©Exype

Le format

Pour enthousiasmer les passionnés de sport automobile et de la VW Fun Cup, ce sont deux courses sprint (25 minutes) par épreuve qui seront la norme.

Les séances qualificatives seront assez courtes, elles dureront 10 minutes.

Comme dans la vraie vie avec les 25 Heures, l’étape sur le Circuit de Spa-Francorchamps proposera un format différent avec une séance de Super Pole suivie par une course de 50 minutes avec un arrêt aux stands obligatoire.

Les participants seront, selon leur expérience et leur pointe de vitesse, répartis dans deux championnats.

Les plus affutés se retrouveront dans l’European VW e-Fun Cup et la deuxième division s’appellera la Belgian VW e-Fun Cup. Les courses se dérouleront toutes le dimanche.

Vingt-cinq places sont disponibles dans chaque championnat et elles seront attribuées après les Préqualifications, qui auront lieu sur le circuit virtuel de Silverstone National du mercredi 14 décembre au mercredi 4 janvier .

La participation aux préqualifications est gratuite, les coûts d’engagement au championnat ayant été fixés à 25 euros pour ceux qui décrocheront le précieux ticket d’invitation.

En ligne ou sur simulateur

Il est possible de participer à distance ou bien dans un centre de simulation tel que celui d'Exype à Waterloo, partenaire de l'évènement.

Centre Exype ©Centre EXYPE

A partir du 14 décembre , chacun peut donc se rendre chez Exype pour découvrir la VW Fun Cup virtuelle sur les simulateurs – statiques ou dynamiques – du centre de simulation waterlootois.

Des sessions d'essais libres sont prévues.

Pour les jeunes ou pour les pilotes moins expérimentés, les formules de coaching – en individuel ou en groupe – sont aussi prévues pour les préparer au mieux à une participation à la VW Fun Cup ou à la VW e-Fun Cup.

Exype devient le centre d’entrainement et de formation de cette compétition et la structure Kronos Racing – une nouvelle écurie reconnue par le RACB – y jouera également un rôle.

Une voiture virtuelle évoluée

Qui pense à la simulation de compétition automobile pense d’emblée aux circuits, mais il y a aussi les voitures. Et sur ce point, un grand pas a été effectué au cours de l’année écoulée.

« Non seulement la nouvelle VW Fun Cup virtuelle ressemble fortement à la vraie par son look, mais en plus le comportement et la tenue de route sont plus proches que jamais », se réjouit Marc Van Dalen, le CEO de Kronos Events, organisateur de l'évènement.

« La voiture a été développée par le dernier champion en date, Christof Raes, mais aussi par d’autres pilotes ayant l’expérience de la vraie VW Fun Cup. Cela fait aussi de cette VW e-Fun Cup un véritable outil d’entrainement pour les pilotes du monde réel ! »

Les dates

14-12-2023 -> 04-01-2023 – Silverstone National – Prequalifications

29-01-2023 – Mugello Circuit (Italie) – Round 1 & 2

12-02-2023 – Nürburgring GP (Allemagne) – Round 3 & 4

26-02-2023 – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) – Round 5

19-03-2023 – Silverstone National (Grande-Bretagne) – Round 6 & 7

09-04-2023 – Circuit Zolder (Belgique) – Round 8 & 9

Inscriptions

Les inscriptions seront ouvertes après la fin des préqualifications sur www.exype.be.

Toutes les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaitre sur le discord de l'épreuve.