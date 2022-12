Ce week-end se déroulera à Rotterdam le Major clotûrant le split d'automne et regroupant les meilleures équipes du monde qualifiées.

Les équipes participantes engageront les hostilités ce 8 décembre dès 13h00, heure locale.

13h00

Version1 vs. Quadrant

Gen.G vs. PWR 14h00

Oxygen vs. G2 Esports

The Club vs. Pioneers 15h00

Spacestation vs. Team Falcons

Karmine Corp vs. James Cheese 16h00

FaZe Clan vs. Moist Esports

Team Liquid vs. Team Secret

Ces premièrs affrontements se déroulent au format Ronde Suisse. Un principe très bien décrit sur le site de Rocket Baguette, nos confrères français.

Les matchs suivants en 1-0 et 0-1 seront disputés entre 17h00 et 20h00 heure locale ce jour.

La suite de la compétion se déroulera entre les 9 et 11 décembre avec la fin de la Ronde Suisse ( matchs 1-2 et 2-2 ) le 10 décembre, en présence de public puis le 11 avec les quarts de finale, les demis et la grande finale.

Horaires du Dimanche 11

11h00-14h00 : Quarts de finale

15h00 & 16h00 : Demis finales

17h00 : Grande Finale

Suivre les matchs

Les matchs seront diffusés en ligne en français sur le Twitch de Rocket Baguette, et la DH eSport sera également sur place pour couvrir l'évènement.

Tous les détails de la compétition sont à lire dans notre article précédent.

La saison 9

La saison 9 démarre donc 1 jour avant le lancement de ce Major.

Thème pour cette saison à cheval sur 2022 et 2023 : le feu et la glace !

Côté nouveautés , la saison débarque surtout avec un nouveau véhicule, l'Emperor, qui bénéficie des hitbox de la Breakout.

Il faut disposer du Rocket Pass pour en profiter, évidemment !

Modèle Emperor Saison 9 Rocket League ©Rocket League

On remarquera la grosse similitude avec le modèle Tyranno :

Modèle Tyranno Rocket League ©Rocket League

Bien entendu, d'autres nouveautés font leur apparition, comme des stickers, des roues et des bannières.

Plus intéressant, deux nouvelles explosions seront à l'ordre du jour avec les explosions Ice Age et Brimstone qui sembleront s'étendre à tout le terrain.

Le terrain Forbidden Temple est lui aussi revisité sur le thème du feu et de la glace.

Saison 9 Rocket League - Forbidden Temple ©Rocket League

D'autres surprises sont promises par l'éditeur en cours de saison, à suivre donc !

Niveau points ELO , pas encore d'informations sur le sujet mais il est possible de consulter ce site qui vous indique les distributions de points par rang ( exemple : 2v2 : de 1075 à 1093 points = Champion 1 )

En attendant profitons de ces nouvelles couleurs durant le Major de Rotterdam qui démarre aujourd'hui !