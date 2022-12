Voici les équipes qualifiées pour le Playoff du Major Rocket League de Rotterdam.

Avec 3 victoires et zéro défaite au compteur, la Karmine Corp et Oxygen se savaient déjà à l'abris rapidement dès le vendredi 9, au contraire des 14 équipes restantes.

En conférence de presse, Eversax, le coach belge de la structure, souligne que même si le niveau est élevé, ils se sentent en confiance pour cette édition et ne craignent pas vraiment les équipes adverses.

Quand on lui demande quelle stratégie ils ont mis en place depuis le changement de Roster en octobre, il indique que leur objectif principal est de rester consistant et d'être régulier dans leurs résultats.

Pour rappel, La Karmine Corp avait remporté la Fall Cup régionale en octobre dernier.

Pas du tout la même joie du côté de James Cheese et Pionneers qui se voyaient déjà exclus dans le même timing.

Les 12 autres équipes quant à elles devraient passer par des matchs supplémentaires pour se départager et tenter d'obtenir leur sésame pour les Playoffs.

C'est ainsi que furent disputés les rounds 4 et 5 à Rotterdam et en public et dans laquelle, en dehors de KC et Oxygen, il restait :

Gen.G Team Secret Version1 Team Liquid G2 Esports FaZe Clan Spacestation Moist Esports PWR The Club Team Falcons Quadrant

Equipes qualifiées

Après d'intenses matchs pour la plupart, voici la liste des 8 équipes qualifiées pour les playoffs :

La Karmine Corp Oxygen Esports Gen.G Team Secret Version 1 Team Liquid FaZe Clan Moist Esports

On notera la présence de nos 3 belges toujours dans la compétition avec Eversax coach pour La KC, AztraL chez Moist Esports et Atow chez Team Liquid.

Le dernier match de la soirée opposait d'ailleurs notre compatriote AztraL et sa team Moist Esports à G2.

Après une prestation on ne peut plus serrée, c'est AztraL qui a su débloquer la situation en marquant plusieurs goals successifs. Score Final : 3-2

Seul ombre au tableau, La Karmine affrontera justement Moist Esports en quart, une des deux équipes quittera donc forcément la compétition.

Les matchs prévus demain pour les quarts de finales sont :

La Karmine Corp Vs Moist Esports

Team Secret vs Version1

Oxygen Esports vs FaZe Clan

Gen G vs Team Liquid

