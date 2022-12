Gran Turismo 7 : On vous présente la Team Werts, une des meilleures équipes belges !

Aujourd'hui, c'est une autre équipe que nous avons rencontré.

Team Werts

La Werts Virtual Racing Team a été fondée en avril 2021 et est composée aujourd'hui d'une quinzaine de membres.

Team Werts GT7 ©Nathan Werts

Nathan Werts en est le fondateur.

Passionné par le monde de la course automobile, il pratique le simracing depuis plus de dix ans. Début 2022, il est, à 31 ans, vice-champion de Belgique en FIA Nations Cup de la dernière compétition officielle sur Gran Turismo Sport.

Nathan Werts ©Nathan Wertz

En créant son équipe, il souhaite placer la Belgique et les Hauts-de-France sur le devant de la scène esport des courses virtuelles.

Son rôle est celui de Team Manager. Il est la figure de proue de l’équipe et en assure la gestion quotidienne sur son temps libre.

Son souhait est de rassembler autour de lui un groupe de personnes motivées dans un climat favorisant l’épanouissement et le développement personnel.

Nathan indique :

"Dans le cadre des compétitions officielles, les Gran Turismo World Series, nos pilotes disposent des capacités pour jouer les avant-postes.

A la clôture de la seconde saison de 2022, nous plaçons six pilotes dans le Top 20 en Belgique et trois dans le Top 10 des Hauts-de-France, la région la plus compétitive en Europe.

Ces mêmes pilotes se classent parmi les cinq cent meilleurs pilotes de la région “Europe / Moyen-Orient / Afrique”. Au niveau belge, nous réalisons la meilleure prestation collective"

Quartier Geek Roadster Cup

En parallèle de la scène officielle, les pilotes de Team Werts pilotes participent à des courses organisées par la communauté et diffusées en direct sur YouTube et Twitch.

Le pilote de l'équipe Damien DENIS est l’actuel détenteur du plus grand nombre de victoires dans les Open Series by Exype en 2022.

Team Werts GT7 ©Team Werts GT7

Lors du dernier trimestre 2022, la WertsVRT a organisé sa première compétition e-sport : la Quartier Geek Roadster Cup by WertsVRT.

Il s’agit d’une compétition opposant sept équipes de quatre pilotes lors de six manches réparties d’octobre à la mi-décembre 2022.

Le Samedi 17 décembre se tient d'ailleurs à 18h00 au centre de simulation Exype une course All-Star regroupant quinze des meilleurs pilotes du championnat pour une course de gala afin de conclure en beauté l’année.

Simulateur SimRacing ©Nathan Werts

L’événement est diffusé en live sur la chaîne YouTube d’Exype. L’entrée est gratuite et tout le monde peut venir assister au All-Star pour rencontrer les pilotes et équipes autour d’un verre.

En 2023, la WertsVRT souhaite passer un cap dans son développement et poursuivre sur sa lancée.

Nathan indique :

"Nous ouvrons une période de recrutement en vue de renforcer notre effectif pour les compétitions officielles et communautaires de l’année à venir. Les intéressés peuvent nous contacter via notre page Facebook

Nous souhaitons également participer au développement de la scène e-sport en Belgique en tissant des liens avec les partenaires du milieu afin de tendre vers la professionnalisation.

La Roadster Cup 2023 est déjà dans les cartons avec l'ambition de faire encore mieux."