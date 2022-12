Retour en vidéo sur les conférences autour des études et métiers du jeu vidéo et de l'esport à l'HEPL !

Mot d'introduction

Walga, l'agence Wallonne qui represente les studios de développement de jeu vidéo en Wallonie et le secteur de l'esport s'occupait du mot d'introduction avec son responsable, Jean Gréban, aux côtés du député Luc Gillard, député-président de la Province de Liège.

Les études du jeu vidéo

Gaël Gilson de la Haute école Albert Jacquart, Valéry Boung de l'HEPL et Pierre-Yves Hurel du Liège Game Lab nous parlait ensuite des études autour du jeu vidéo en Belgique.

Les médias dans le gaming et l'esport

Gilles Banneux de RTC Liège, Christopher Pierre de RTBF iXPé et Gaëtan Thoron, votre rédacteur DH eSport, présentaient un statut sur l'écosystème esportif et gaming dans les métiers autours des jeux vidéos et l'esport et plus particulièrement l'approche médiatique.

L'évènementiel et les métiers dans le secteur

François Gubbels de la Be@con, Jean Gréban de Walga et Benjamin De Smet de Activit-E ont ensuite abordé le sujet de l'évènementiel.

Les exemples liégeois

L'évènement se déroulant à Liège, des representants locaux du secteur furent invités à présenter leurs réalisations avec Brice Mattivi et Bobby Tam de Wild Bishop et Vincenzo Bianca de N-Zone.

ShowMatch Codename:Judgement

Ayant à disposition une partie du staff, un showmatch autour du jeu esport belge Codename:Judgement était également présenté lors de l'après-midi.

Finale Trackma'Frites

Le soir de l'évènement, la finale en présentiel de la première édition de Trackma'frites avait lieu également à l'HEPL où 1500€ de cashprize étaient en jeu. La rediffusion de la finale est à voir sur Lan-Area.be.