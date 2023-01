On a interviewé Taehyun Kim, responsable de développement des maps dans PUBG !

Il a commencé à développer des jeux dans l'équipe Character d'une société de jeux coréenne.

Vikendi a été absente un certain temps de PUBG, pourquoi l'avoir retirée ?

Vikendi a toujours été appréciée par les joueurs, mais nous recevions beaucoup de retours sur la manière de l’améliorer, y compris après sa refonte de 2020. Nous avons pensé que cette map méritait sa version Reborn avec une nouvelle expérience de gameplay tout en conservant son charme originel.

Quelles sont les principales modifications apportées à cette map pour son retour ? Pour quelles raisons ?

Par rapport à sa version précédente, Vikendi est désormais de nouveau recouverte de neige, chose qui a énormément été réclamée par la communauté. Sa taille a également évolué en passant à un format 8x8. Nous avons opté pour cet agrandissement car cette taille est celle sur laquelle nous avons le plus d’expérience de développement. C’est le format idéal pour proposer un contenu varié.

On ne s'attendait pas à l'arrivée d'un téléphérique dans le jeu ! Comment vous est venue cette idée ?

Les téléphériques compensent la suppression de trains de l’ancienne Vikendi. Cette mécanique permet de faire des allers-retours avec ces derniers et correspond bien à l’ambiance hivernale de l’environnement. Ce système de transport permet de relier les crêtes montagneuses où les combats font rage.

PUBG - Vinkendi Reborn ©KRAFTON

Pouvez-vous nous en dire plus sur la mécanique de jeu du Blizzard ?

Contrairement à la Zone Rouge, il n’est pas vital de fuir ou d’éviter la Zone de Blizzard en permanence. Le Blizzard occasionne quelques dégâts, ralentit la vitesse de déplacement et réduit la vision, mais peut être utilisé de façon stratégique. Par exemple, vous pouvez consentir à quelques points de dégâts pour rallier la Zone Bleue sans être repéré, couvert par la Zone de Blizzard qui vous rend invisible de l’extérieur.

Lorsque vous créez une map dans PUBG, quels éléments vous guident ? L'aspect esport du jeu est-il prépondérant ?

À chaque conception de map, nous établissons des buts clairs. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Quel gameplay souhaitons-nous proposer, quels types de combats souhaitons-nous favoriser, quelle stratégie sera la plus adaptée ? De plus, nous gardons toujours à l’esprit la façon dont cette map se positionnera dans l’expérience globale du jeu et permettra aux joueurs de s’amuser, que ce soit en Ranked ou en Esports.

Quelle a été votre plus grande surprise entre la conception/la refonte d'une map et son utilisation par les joueurs ?

Vikendi a été réinventée avec une difficulté au-dessus des autres map. Nous avons été très surpris de la maestria des joueurs expérimentés, qui ont su déployer rapidement des tactiques de survie et des approches de combat. Les affrontements sur les téléphériques nous ont beaucoup inspirés.

Quelle est votre map préférée dans le jeu ?

J’adore jouer sur toutes les maps du jeu mais si je devais en choisir une ce serait Erangel. C’est le cas de beaucoup de joueurs, il me semble. Cette map est vraiment iconique pour celles et ceux qui travaillent sur PUBG car nous y avons passé le plus de temps et d’énergie. Nous avons beaucoup joué dessus et en gardons de très bons souvenirs.

Un dernier conseil pour obtenir le Chicken Dinner sur Vikendi ?

Nous recommandons une petite visite à la Coal Mine du Nord Ouest pour les joueurs débutants. Cet endroit est généreux en hangars de stockage et s’y équiper sera facile. Sa position périphérique vous assure également une certaine tranquillité et il sera plutôt facile de rallier le centre de la map une fois que vous êtes équipé. Même si vous ne trouvez pas de véhicules, et que vous manquez le train, un téléphérique vous attend à l’entrée de la mine. L’offre de transport est vraiment complète à la Coal Mine et vous aidera pour le Chicken Dinner.

Merci à l'agence Warningup pour l'obtention de cette interview !