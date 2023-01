Gran Turismo 7 fera partie des jeux compatibles avec le casque Playstation VR 2 !

Le casque SONY PS VR2 qui devrait voir le jour le 22 février 2023 ©Sony

Gran Turismo 7

GT7 sera un des premiers jeux à bénéficier de la possibilité d'utiliser le casque.

Et bonne nouvelle pour les détenteurs du titre, la mise à jour permettant d'utiliser le casque sera gratuite. Evidemment, il faudra toutefois se procurer le PSVR2 au prix de 599€.

A l'heure actuelle, on ne sait pas si tous les circuits pourront être utilisables en VR.

D'autres jeux devraient également être compatibles avec ce nouveau casque, tels que par exemple :

No Man's Sky

Among US VR

Beat Saber

Resident Evil 4 Remake

The Walking Dead : Saint and Sinners Chapitre 2

Etc.

Pénurie de PS5

On sait la PS5 difficile à obtenir et durant la soirée, Sony a à nouveau rappelé les difficultés et les pénuries liées à la crise des composants électroniques.

Malgré celà, 30 millions de PS5 ont pourtant déjà été écoulées depuis le lancement de cette version de la console.

D'ici peu et d'après SONY, la pénurie devrait bientôt s'estomper.