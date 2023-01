Expliquer sa passion pour l'esport à ses proches et en briser les préjugés !

Certaines études donnent d'ailleurs déjà l'industrie des jeux vidéo en tête en termes de revenus face aux autre médias que sont la musique et le cinéma.

La plateforme de statistiques Newzoo note toutefois une baisse du secteur en 2022 dans sa progression, mais qu'elle explique par plusieurs facteurs comme la pénurie de composants électroniques, l'inflation et le retour à la vie normale après la crise Covid. Ceci ne devrait toutefois être que passager.

Définition

Pour pouvoir expliquer ce domaine, il faut d'abord pouvoir le définir :

"L'esport est une compétition de jeux vidéo dans laquelle les joueurs s'affrontent en ligne ou en direct lors de tournois organisés. Il existe de nombreux jeux différents, allant des jeux de stratégie aux jeux de sport en passant par les jeux de combat. Les joueurs peuvent être amateurs ou professionnels, et il existe des compétitions à tous les niveaux, avec des prix allant jusqu'à plusieurs millions de dollars pour les plus grands tournois.

Major Rocket League Rotterdam ©Quentin Thoron

Les préjugés

Les préjugés sur cette pratique ont la vie dure et il est fréquent qu'on associe un Gamer à une personne qui ne pense qu'à jouer.

Pourtant, l'esport est un véritable sport qui nécessite des compétences, de la détermination, de la coordination et de la pratique. Les joueurs professionnels passent des heures chaque jour à s'entraîner et à étudier leurs adversaires pour améliorer leurs performances. Les compétitions sont organisées par des ligues et des équipes professionnelles qui se battent pour remporter les titres et les prix.

Plusieurs études ont déjà mis en avant le fait que des gamers réguliers augmentaient leurs réflexes, leur attention, développaient un esprit de collaboration et de stratégie.

On observe également que l'esport est de plus en plus populaire, avec des millions de spectateurs qui suivent les événements en direct ou en streaming. Les tournois les plus importants rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans les stades, tandis que des millions de personnes suivent les événements en ligne. L'esport est également un véritable phénomène médiatique, avec des chaînes de télévision qui lui consacrent des émissions et des sponsors qui investissent des sommes considérables pour soutenir les joueurs et les équipes.

De plus en plus de grands noms et marques l'ont compris et investissent.

Team BDS par exemple, une des structures esport les plus populaires au monde appartient à un belge bien connu, Patrice B ailo D e S poelberch notamment actionnaire du groupe AB Inbev.

Logo de l'équipe Team BDS, équipe esport appartenant au belge Patrice Bailo De Spoelberch. ©Team BDS

C'est aussi le cas en politique. Rien qu'en Belgique, plusieurs structures existent déjà pour encadrer l'esport ( comme Walga, la BESF, la VESF, Walbru, etc. ) mais également au delà des frontières.

Récemment le président Emmanuel Macron recevait une délégation et promettait un Major CS:GO en France.

Voici une liste non exhaustive des jeux esport les plus populaires dans le monde :

League of Legends

Dota 2

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Overwatch

Hearthstone

Rainbow Six Siege

Apex Legends

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds)

Rocket League

Un jour peut être, les générations les plus jeunes étant déjà pleinement convaincues, nous verrons l'esport relayé quotidiennement par la presse grand public, au même titre que les compétitions sportives renommées.