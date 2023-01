Les fonctionnalités listées ici sont en phase finale de développement, et seront bientôt disponibles ! Nous faisons le ménage, peaufinons les illustrations et éliminons les bugs. Nos équipes d’assurance qualité se penchent sur les moindres détails pour s’assurer que l’expérience des joueurs est aussi fluide que possible. Une fois que les fonctionnalités sont « bientôt disponibles », nous pouvons commencer à planifier les dates de sortie, les délais et partager quelques informations avec les joueurs.

L’équipe travaille d’arrache-pied pour apporter la touche finale à quelques fonctionnalités très attendues :

- Mode combat contre amis

- Changement de nom

- Crédits des artistes

- Prise en charge du russe et du vietnamien

- Détails du mod Division d’infinité