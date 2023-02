La première Street Fighter League Pro-Europe remportée par l'équipe Mouz !

Le championnat, qui a opposé vingt-quatre des meilleurs joueurs de la région dans un tournoi par équipes composée chacune de quatre eSportifs renommés, s'est terminé par la victoire de Mouz face à BMS, devenue ainsi la première à s’imposer dans cette compétition.

Mouz est une équipe allemande active dans plusieurs jeux esport tels que CS:GO, LoL, Valorant, etc..

Le roster Street Fighter pour cette compétition était exclusivement formé de 4 anglais. Ils repartent avec 60.000$ des 75.000$ de cashprize prévus.

L'équipe BMS, finaliste elle aussi, est une équipe française dont les 4 participants à la Street Fighter League-Pro étaient français eux aussi. Elle empoche 15.000$.

C'est la fin de notre parcours à la Street Fighter League Europe.

C'était une belle aventure, que j'ai eu la chance de partager avec mes amis @MistahCrimson @Kilzyou et @TKResport .



Merci à tous pour votre soutien tout au long de la compétition. Nous reviendrons !! @BMS_CREW pic.twitter.com/9v8s5K4rPf — BMS | Linkexelo (@Linkexelo) January 30, 2023

Avec cette victoire, l'équipe Mouz a empoché une place pour affronter les meilleures équipes de la SFL US et de la SFL Japan lors du Street Fighter League World Championship 2022, qui aura lieu les 17 et 18 février prochains durant la neuvième Capcom Cup, à Los Angeles.

Un cash prize de 150 000 $ sera réparti entre les gagnants et les finalistes de la compétition.

"Le niveau de cette SFL était extrêmement élevé" a déclaré Problem X, capitaine de la team Mouz. "Je suis ravi de la prestation de mon équipe et très heureux d'avoir gagné la première SFL en Europe sous les couleurs de Mousesports !"

La finale est à revoir ici :

Tous les matchs de la compétition, commentés en français par le duo formé par Ken Bogard et Fauster, sont disponible sur la playlist Youtube de la chaine Capcom France.