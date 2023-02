Les 6 équipes qualifiées pour les PlayOffs de l'IEM Katowice 2023 sont connues !

Le tournoi

Entre les 1ers et 3 février, se tenaient d'abord la phase de Play-In dans laquelle s'affrontaient 16 équipes. Seules 8 teams pourraient accèder à la suite de la compétition.

8 autres structures étaient déjà qualifiées et les attendaient pour la phase suivante, la phase de groupe, se déroulant entre les 4 et 7 février.

Au terme de cette phase de groupe dans laquelle 2 poules furent constituées et pour lesquelles il y aurait à chaque fois un Upper et un Lower Bracket, 6 équipes pourraient en sortir avec un ticket pour les PlayOffs. Les gagnants de chaque Upper Bracket étant qualifiés directement pour les demi finales des Playoffs, soit 2 équipes, et les 4 dernières accèdant aux quarts de finale.

Durant ces phases successives, on aura notamment vu du bon jeu et des poses sureprenantes !

Dans le 6 équipes qualifiées pour les PlayOffs, on retrouve :

Natus Vincere , finalistes du Upper Groupe A : 1/4 de finale

Team Vitality , finalistes du Upper Groupe B : 1/4 de finale

Team Liquid , gagnants du Lower Groupe A : 1/4 de finale

Outsiders , gagnants du Lower Groupe B : : 1/4 de finale

G2 Esports , gagnants du Upper groupe A : 1/2 finale

Heroic, gagnants du Upper groupe B : : 1/2 finale

Bracket Playoffs IEM Katowice 2023 ©Intel

PlayOffs

Les playoffs débuteront ce vendredi depuis Katowice en Pologne avec les quarts de finale.

Vendredi 15h30

Les NAVI affronteront tout d'abord les Outsiders à 15h30. Les 2 équipes faisaient partie de celles d'office qualifiées pour la phase de groupe de cette compétition. Outsiders avait récemment surpris en remportant les IEM de RIO en Novembre dernier.

Un match particulier quand on sait que les Navi sont majortairement composés d'ukrainiens et les Outsiders de russes.

Le gagnant ira ensuite affronter l'équipe Danoise Heroic très en forme en ce moment et qui n'a pris qu'un seul round depuis le début de la compétition.

Vendredi 19h00

Viendra ensuite le match opposant Team Vitality à Team Liquid à 19h00.

Les gagnants iront rencontrer G2 Esports en demi finale.

Demi finales et finale

Les demi finales auront lieu le samedi à respectivement 15h30 et 19h00 puis la finale le dimanche à 16h00.

Le tout est à suivre sur Twitch

L'équipe gagnante repartira avec 400.000$ et les suivantes se partageront le reste du million de dollars mis en jeu.