La ministre de la Culture Bénédicte Linard relance un appel pour le secteur du jeu vidéo d'un montant de 700.000 euros

Cet appel avait rencontré un succès important avec le dépôt de pas moins de 28 projets didactiques, de jeux ou artistiques. 3

A l’issue d’une sélection par un jury, 7 projets ont été soutenus.

Au regard du succès rencontré, la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc décidé de lancer un second appel à projets, aux mêmes conditions que le premier, mais d’augmenter son budget, celui-ci passant de 500.000€ à 700.000€, afin de soutenir davantage le développement de propriétés intellectuelles locales, portés par des créatifs établis en FWB.

Les aides attribuées, qui vont de 25.000 à 75.000 euros, permettront de financer les projets de jeu vidéo dans leur phase initiale de prototypage, une des premières étapes clés, mais risquée, dans la création d’un jeu vidéo.

« Le premier appel à projets a atteint sa cible, et cette aide est complémentaire aux aides économiques régionales ou à l’extension du tax shelter aujourd’hui en place au niveau fédéral. Grâce à ce projet, la Fédération Wallonie-Bruxelles prend sa part pour soutenir nos créateurs et créatrices de jeux vidéo, et un secteur en plein essor qui fait pleinement partie du domaine culturel aujourd’hui », souligne la ministre de la Culture et des Médias Bénédicte Linard.

Le secteur du jeu vidéo, encore embryonnaire en Belgique francophone mais dopé par une croissance soutenue et quelques succès portés par des sociétés comme Appeal Studios à Charleroi ou Fishing Cactus à Mons, fait l’objet d’un soutien volontariste des politiques publiques depuis quelques années, que ce soit au niveau communautaire (via ce soutien au prototypage), régional (via une ligne de financement au sein de Wallimage) et désormais fédéral (via l’ouverture du Tax Shelter au jeu vidéo depuis le 1er janvier 2023).

Pour rappel, le Tax Shelter qui a mis du temps à être étendu au secteur du jeu vidéo, mais qui est désormais en application depuis le 1er janvier 2023, permet aux entreprises d’investir dans la production d’œuvres audiovisuelles en bénéficiant d’une exonération fiscale importante.

Sources et Informations : audiovisuel.cfwb.be

Date limite de dépôt des projets : 21 février 2023