Un tournoi sur le jeu esport belge Codename:Judgement. 400€ à remporter !

Le boulet

Le boulet alias Nicolas Chiapparo est originaire de liège et propose régulièrement du contenu dédié au jeu vidéo sur sa propre chaîne Twitch mais aussi régulièrement sur la chaîne Twitch de la DH/Lan-Area.

Nicolas Chiapparo alias Le boulet liégeois - streameur belge ©Nicolas Chiapparo

Passionné de jeux en tout genre, il s'est pris d'affection pour Codename:Judgement et a décidé de co-organiser cette compétition avec le studio Wild Bishop et Lan-Area.be.

Le tournoi

Un des avantages à participer à ce type de compétition, où pas moins de 400€ de cashprize pool seront mis en jeu avec 300€ promis aux vainqueurs, c'est qu'il n'y a pas encore réellement de pro !

Codename:Judgement est disponible en téléchargement gratuitement sur Steam depuis quelques mois et est actuellement en phase de développement mais est déjà tout à fait jouable et fait de plus en plus de fans.

La date de sortie officile prévue est le 18 Septembre 2023 .

La compétition se déroulera en 2 étapes :

Des qualifications en ligne : Le 17 février à 20h30

Finale en présentiel : Le 25 février à 18h00 à Mons

Inscriptions : c'est par ici !

Le tout sera évidemment streamé sur notre chaîne Twitch !