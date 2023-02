Les PUBG Global Series (PGS) constituent la nouvelle édition de la compétition hors ligne PUBG Esports. Deux tournois PGS seront organisés en 2023 (respectivement en avril et juin), composés de 24 équipes des régions Amérique, Europe, Asie et Asie-Pacifique.

Chaque région disposera d'un nombre prédéterminé de slots pour chaque tournoi PGS, comme indiqué ci-dessous :

Amérique : 3 équipes

EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 2 équipes

Asie : 5 équipes

Asie-Pacifique (Taipei chinois et Japon inclus) : 6 équipes

Les huit équipes du programme Global Partner Team (GPT) (17 Gaming, FaZe Clan, Four Angry Men, Gen.G, Natus Vincere, Petrichor Road, Soniqs et Twisted Minds) seront directement invités aux PGS et occuperont les slots restants.

Les quatres meilleures équipes, basé sur les résultats combinés des PGS 1 et 2, seront assurées de participer au PUBG Global Championship 2023, dont les détails sont à retrouver ci-dessous.

PUBG NATIONS CUP 2023 | octobre 2023

Avec la PUBG Nations Cup (PNC) 2023, un groupe d'équipes nationales va s'affronter dans PUBG: BATTLEGROUNDS sur une scène mondiale pour déterminer laquelle des équipes sera la meilleure au monde.

La PNC 2022 a eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, et plus d’1,6 million de spectateurs étaient en ligne pour voir l’équipe du Royaume-Uni remporter la couronne.

PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIP 2023 | 4ème trimestre 2023

Le PUBG Global Championship (PGC) se positionne comme la grande finale annuelle de la compétition Esports de KRAFTON, l'éditeur du jeu, et fera son retour vers la fin de cette année. Le PGC 2023 verra s’affronter 32 des meilleures équipes de PUBG Esports au monde, qui atteindront ce grand rendez-vous en fonction de leurs performances globales en 2023 au PGS1, au PGS2 et dans une variété d'autres événements régionaux.

Chaque région disposera d'un nombre prédéterminé de slots pour chaque tournoi du PGC, comme indiqué ci-dessous :

Amérique : 4 équipes

EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 6 équipes

Asie : 10 équipes

Asie-Pacifique (Taipei chinois et Japon inclus) : 7 équipes

Comme mentionné au-dessus, les quatre meilleures équipes des PGS 1 et 2 (sur la base des résultats combinés) se verront également accorder l'accès au PGC 2023.

Un dernier emplacement sera également accordé au pays hôte du PGC 2023, qui sera annoncé plus tard dans l'année.

PUBG ESPORTS 2023 REGLEMENT

Update règlement PUBG ©Krafton

Krafton va mettre à jour son règlement S.U.P.E.R. pour 2023 dans le cadre des efforts de PUBG Esports pour aligner plus étroitement les règles de PUBG Esports et le mode classé de PUBG: BATTLEGROUNDS. La première mise à jour règlement S.U.P.E.R. (v3.0.5) introduira deux nouvelles armes, le MK12 et l'ACE32, dans tous les tournois officiels de PUBG Esports. Ce changement fait suite à la promesse faite en novembre 2022, dans laquelle l’entreprise affirmait sa volonté de faciliter l’accès à PUBG Esports pour les nouveaux et anciens joueurs.

PUBG EMEA CHAMPIONSHIP

La région Europe est rebaptisée EMEA.

Les équipes du Moyen-Orient et de l'Afrique font partie intégrante de la scène PUBG Esports de la région EMEA depuis un certain temps maintenant, et KRAFTON honore cela avec un nouveau nom pour notre région.

L'événement principal pour la région EMEA est le tout nouveau PUBG EMEA Championship (PEC). Un bon classement dans le PEC et d’autres événements spécifiques, est le principal moyen d’engranger des PGC points cette année pour les équipes EMEA.

Comme en 2022, ces points permettront aux équipes d’évoluer dans un classement tout au long de l’année. Les formations avec le plus de points seront qualifiées pour le plus important tournoi de l’année : le PUBG Global Championship. Les équipes qui n’auront pas assez de PGC points auront cependant une ultime chance de rejoindre le devant de la scène : les vainqueurs du second PEC rejoindront directement le PGC, quel que soit leur classement de points sur l’année.

Les cinq slots restants seront répartis entre les formations les mieux classées.